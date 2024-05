Rakúsko chce obmedziť zlučovanie rodín prisťahovalcov aj testami DNA

Viedeň 5. mája (TASR) – Rakúsky kancelár Karl Nehammer chce testami DNA a ďalšími kontrolami obmedziť prisťahovanie rodinných príslušníkov utečencov do krajiny. Uviedol to v nedeľu pre tlačovú agentúru APA, informuje TASR.



Konzervatívny predseda vlády avizoval zvýšené používanie genetických testov na preukázanie rodinných vzťahov. V rámci zlučovania rodín by Rakúsko malo posilniť aj kontroly s pomocou expertov na dokumenty a bezpečnostných úradov.



"Zlučovanie rodín obmedzíme prísnejšími previerkami," povedal kancelár. Nespresnil však, aké časté boli dosiaľ podvody pri takýchto konaniach.



Prisťahovaniu blízkych príbuzných ľudí, ktorým udelili štatút utečenca, už bránila pandémia covidu. Medzičasom zaznamenávajú veľký nárast počtu takýchto imigrantov najmä vo Viedni. Podľa viceprimátora pre oblasť školstva Christopha Wiederkehra musia mesačne nájsť miesta na vzdelávanie pre asi 350 nových detí. Na školách preto zriaďujú nové učebne v stavebných kontajneroch.



Rakúske ministerstvo vnútra registruje za prvý štvrťrok približne 6900 žiadostí o azyl, 45 z nich podali ľudia, ktorí dostali povolenie na vstup do krajiny v rámci programu zlučovania rodín. Za celý minulý rok bol tento podiel 16 percent.