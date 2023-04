Rakúsko chce predĺžiť hraničné kontroly s Maďarskom a Slovinskom

Viedeň 11. apríla (TASR) – Rakúsko chce predĺžiť kontroly na hraniciach s Maďarskom a Slovinskom o ďalších šesť mesiacov. Aktuálne vykonávané kontroly by sa inak prestali vykonávať 11. mája. V utorok to v relácii Morgenjournal rozhlasovej stanice Ö1 oznámil rakúsky minister vnútra Gerhard Karner.



Šéf rakúskej diplomacie konštatoval, že v nasledujúcich dňoch Viedeň oznámi Európskej komisii, že kontroly na hraniciach bude musieť predĺžiť, keďže stále nepominula potreba vykonávať dôsledné opatrenia zamerané voči zneužívaniu azylového systému, píše agentúra APA.



Karner poznamenal, že vlani čelilo Rakúsko "neuveriteľne vysokému migračnému tlaku". "Preto bolo potrebné v týchto kontrolách pokračovať, čo robíme i teraz," dodal s tým, že počet migrantov výrazne klesol, čo je podľa neho i "výsledok týchto kontrol".



Zatiaľ čo vlani v novembri Rakúsko evidovalo 12.000 žiadostí o azyl, vo februári tohto roku ich počet klesol len na 2600. Karner uviedol, že Rakúsko chce pokračovať v tomto konzekventnom presadzovaní kontrol až dovtedy, kým nebude fungovať ochrana vonkajších hraníc EÚ. Hoci sú s vykonávaním kontrol spojené "miliónové náklady", sú podľa Karnera nutné na zaistenie bezpečnosti obyvateľov Rakúska.



Minister poznamenal, že v posledných mesiacoch sa výrazne zvýšil migračný tlak v Slovinsku a Taliansku a Rakúsko na to musí včas zareagovať. Ako povedal, "tejto situácii z minulého roku musíme za každých okolností zabrániť". Takisto je nevyhnutné zvýšiť tlak na mafiu prevádzačov nelegálnych migrantov, zdôraznil Karner. V Rakúsku bolo v prvom štvrťroku 2023 podľa neho zadržaných už 80 prevádzačov.