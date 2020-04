Rakúsko chce robiť plošné testy v domovoch dôchodcov

Viedeň 16. apríla (TASR) - Rakúsko plánuje na koronavírus otestovať všetkých obyvateľov a zamestnancov domovov dôchodcov a ústavov sociálnej starostlivosti. Oznámil to vo štvrtok rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober, píše agentúra APA.



"Ide o celkovo 130.000 ľudí," povedal minister na tlačovej konferencii vo Viedni. Testovanie má podľa neho prebehnúť vo všetkých viac než 900 zariadeniach pre seniorov v krajine.



V Rakúsku doteraz na koronavírus otestovali 162.816 osôb.



Podľa Anschobera sú domovy dôchodcov a sociálnych služieb z pohľadu šírenia koronavírusu najrizikovejšie, ako to dokazujú vedecké štúdie a príklady z iných európskych krajín. Je v nich aj zvýšená miera smrtnosti na ochorenie COVID-19.



"Preto sa chceme skutočne zamerať na toto ťažisko a plošne otestovať všetkých 918 domovov pre dôchodcov a ústavov sociálnych starostlivosti," vyhlásil.



Ďalšia skupina, ktorá má byť v budúcnosti takisto testovaná vo zvýšenej miere, budú pracovníci vo sfére obchodu. Rakúsko celkovo plánuje zmeniť stratégiu testovania s dôrazom na určité skupiny ľudí, a súčasne zaviesť rýchlejšie testy.



Denný nárast prípadov nákazy v Rakúsku sa medzičasom výrazne znížil. Ministerstvo zdravotníctva do štvrtku 08.00 h hlásilo 14.370 potvrdených prípadov nákazy a 410 úmrtí. Z choroby COVID-19 sa vyliečio už viac ako 8000 osôb.