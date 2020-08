Rakúsko chce v dôsledku koronavírusu prísnejšie kontroly na hraniciach

Viedeň 15. augusta (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz plánuje prísnejšie kontroly na hraniciach pre tých, ktorí sa vracajú z dovoleniek, keďže počet nových prípadov nákazy koronavírusom v krajine narastá. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.



Po pobyte v jednej z približne 30 rizikových oblastí budú musieť ľudia preukázať negatívny test na koronavírus, ktorý nie je starší ako 72 hodín, alebo budú musieť ísť do desaťdňovej karantény.



"Musia tu byť prísnejšie kontroly," povedal Kurz v sobotu pre denník Österreich.



Kurz nevylúčil ani možnosť, že sa budú ľudia testovať priamo na hraniciach. To by však mali na starosti zdravotnícke úrady.



Medzi rizikové oblasti patria Španielsko, krajiny západného Balkánu, ako aj Bulharsko, Rumunsko, Rusko, Švédsko a Spojené štáty.



Od pondelka sa budú musieť aj ľudia prichádzajúci z Chorvátska preukázať negatívnym testom na koronavírus, povedal Kurz a dodal, že nárast nových prípadov nie je počas dovolenkovej sezóny prekvapivý.



"Súčasné čísla sú znepokojujúce. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme zabránili šíreniu vírusu bez toho, aby sme opäť museli uzavrieť krajinu," dodal kancelár.