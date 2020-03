Rakúsko chce vo veľkom testovať ľudí na koronavírusovú protilátku

Viedeň 28. marca (TASR) - Po ochromení verejného života v Rakúsku koronavírusovou krízou chce tamojšia vláda vytvoriť podmienky na jeho návrat do normálu aj prostredníctvom hromadného testovania ľudí na prítomnosť protilátky chrániacej pred novou nákazou. Testovanie sa očakáva už v horizonte dvoch alebo dvoch týždňov, uviedol rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober, ktorého v sobotu citovala tlačová agentúra DPA.



"Mohli by byť - formulujem to vedome v konjunktíve - veľkou šancou," vyjadril sa šéf zdravotníckeho rezortu.



Ohlásené testy majú umožniť získanie prehľadu o miere imunizácie obyvateľstva voči novému koronavírusu v určitom regióne alebo v určitej profesijnej skupine, ako sú napríklad opatrovateľky. Podľa ministra tak bude možné povedať, kto už ochorenie spôsobované týmto vírusom - možno úplne bez príznakov - prekonal a môže opäť bezpečne pracovať.



Pokiaľ ide o tempo šírenia nového koronavírusu v Rakúsku, každodenný prírastok prípadov nakazenia v miere okolo 18 percent je podľa Anschobera stále príliš vysoký na odvolanie súčasných opatrení. Súčasný trend však minister hodnotí ako nádejný.



Spolkové ministerstvo sociálnych vecí, zdravotníctva, opatrovateľstva a ochrany spotrebiteľa (BMSGPK) Rakúskej republiky hlásilo v sobotu popoludní už najmenej 8030 známych prípadov nakazenia koronavírusom SARS-CoV-2 a najmenej 68 potvrdených úmrtí na spôsobované ochorenie COVID-19.



Rakúska vláda plánovala v piatok predstaviť všeobecný prehľad o účinnosti opatrení proti novému koronavírusu, tento krok však odložila na nadchádzajúci pondelok, čo zdôvodnila dostupnosťou údajov s náležitou výpovednou hodnotou.



Rakúsky minister vnútra Karl Nehammer medzitým apeloval na verejnosť, aby dôsledne dodržiavala platné zákazy. Polícia totiž rieši už približne 6900 prípadov porušenia, týkajúcich sa väčšinou skupín, ktoré sa zhromaždili v parkoch alebo na tzv. koronavečierkoch a ani po výzve policajtov sa nerozišli, informovala DPA.