Chruščovova pravnučka otvorí tohtoročný festival v Salzburgu

Viedeň 3. apríla (TASR) - Tohtoročný Salzburský festival otvorí Nina Chruščovová, pravnučka bývalého sovietskeho vodcu Nikitu Chruščova. Vo svojom prejave bude hovoriť o úlohe umenia v čase vojny, krízy a nepriateľstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Chruščovová, ktorá je profesorkou medzinárodných vzťahov na univerzite The New School v New Yorku, je kritičkou ruského prezidenta Vladimira Putina a najmä ruskej invázie na Ukrajine.



"Nina Chruščovová už desaťročia analyzuje Putinovo správanie a nekonzistentné reakcie Západu na Rusko, pričom sa nevyhýba nepríjemným hodnoteniam a naratívom," uviedol v stredu na webovej stránke festivalu jeho umelecký riaditeľ Markus Hinterhäuse. Dodal, že Chruščovová sa zároveň snaží zaoberať ruskou kultúrou s rešpektom.



Stredobodom tohtoročného programu festivalu, ktorý sa začne 19. júla, bude Rusko. Do programu sú zaradené opery na motívy diel Hráč a Idiot od ruského spisovateľa Fiodora Dostojevského. Nemecký herec Michael Maertens bude čítať listy z väzenia, ktoré napísal ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj, ktorý vo februári tohto roka zomrel v trestaneckej kolónii za polárnym kruhom.