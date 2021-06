Rakúsko daruje balkánskym štátom milión vakcín proti covidu

Na archívnej snímke rakúsky kancelár Sebastian Kurz 18. decembra 2020 vo Viedni. Foto: TASR/AP

Viedeň 18. júna (TASR) - Rakúsko daruje krajinám západného Balkánu milión vakcín proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19. Oznámil to v piatok rakúsky kancelár Sebastian Kurz, ktorý zároveň podporil oživenie prístupového procesu západobalkánskych štátov do EÚ." povedal Kurz novinárom po stretnutí s premiérmi Bosny a Hercegoviny, Kosova, Čiernej Hory, Severného Macedónska a Srbska. Albánsko bolo zastúpené ministerkou pre infraštruktúru.Malo by ísť prevažne o vakcíny od spoločnosti AstraZeneca. Ďalšie podrobnosti o dodávkach a ich rozdelení budú zverejnené až neskôr, informovala agentúra AFP.Kurz zdôraznil, že pandémiu v Európe bude možné zvládnuť len vtedy, ak sa podarí zlepšiť situáciu vo všetkých krajinách. V Rakúsku zaočkovali aspoň prvou dávkou už takmer polovicu z takmer deväť miliónov obyvateľov, kompletne zaočkovaná je štvrtina ľudí.Rakúsky kancelár rokoval s predstaviteľmi západobalkánskych krajín aj o potrebe oživenia prístupového procesu, ktorý sa prerušil počas pandémie.," povedal v tejto súvislosti Kurz, ktorého citovala agentúra DPA.Zároveň varoval, že v oblasti Balkánu sa snažia rozširovať svoj vplyv Rusko, Čína, Turecko a ďalšie krajiny, takže EÚ by mala tomuto regiónu venovať zvýšenú pozornosť.Kosovo a Bosna sú potenciálnymi kandidátmi na vstup do EÚ, zatiaľ čo Srbsko, Čierna Hora, Albánsko a Severné Macedónsko sú vo fáze prístupových rozhovorov. Medzi členov EÚ už z balkánskych krajín patria Chorvátsko a Slovinsko.