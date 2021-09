Rakúsko daruje Iránu milión dávok vakcín proti koronavírusu

Viedeň/Rím 6. septembra (TASR) - Rakúsko daruje Iránu milión dávok vakcín proti novému koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca. Oznámilo to v pondelok rakúske ministerstvo vnútra s tým, že prvá zásielka s 500.000 dávkami už bola do Teheránu odoslaná z viedenského letisko Schwechat v pondelok. Informovala o tom agentúra APA.



"Irán je momentálne veľmi tvrdo zasiahnutý pandémiou. Irán je okrem toho krajinou, ktorá prijíma väčšinu afganských utečencov," uviedol šéf rezortu zdravotníctva Wolfgang Mückstein. Zdôraznil, že je povinnosťou Rakúska preukázať solidaritu, keďže disponuje prebytkom vakcín.



"Naša pomoc na mieste je o to cennejšia, že ide o krajinu susediacu s Afganistanom. Ak chceme pomôcť so stabilizáciou regiónu, dôležitý je každý jeden prípadný príspevok," povedal minister vnútra Karl Nehammer.



Irán zaznamenal v poslednej dobe mimoriadny nárast počtu nakazených i obetí pandémie COVID-19. Oboma dávkami vakcíny je tam navyše zaočkovaných len približne osem percent z 83 miliónov obyvateľov. Pomoc s dodávkami vakcín dostáva Irán od viacerých krajín vrátane iniciatívy COVAX zaisťujúcej očkovacie látky i pre chudobnejšie štáty.



Rakúsko podporilo dodávkami vakcíny už viaceré krajiny vrátane Ukrajiny, Libanonu, Bosny a Hercegoviny, Tuniska či Gruzínska. Do Indie zase Rakúšania zaslali antivirotiká i fľaše s kyslíkom.



Eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidesová vyzvala v pondelok - počas druhého dňa rokovaní ministrov zdravotníctva členských krajín skupiny G20 v Ríme - na "očkovaciu solidaritu", ktorá je podľa jej slov "geopolitickou nevyhnutnosťou". EÚ exportovala od vlaňajšieho decembra 700 miliónov dávok vakcín proti covidu do 130 krajín, priblížila.



"Napriek tomuto úsiliu nedostali niektoré krajiny ešte žiadne očkovacie látky. Medzinárodné spoločenstvo musí reagovať a zamerať sa na najslabšie zdravotnícke systémy," uviedla komisárka. Dôležité je podľa nej pozastaviť platnosť patentov na vakcíny, aby firmy mohli očkovacie látky vyrábať vo viacerých štátoch než doposiaľ.