Rakúsko deportovalo do vlasti prvého Afganca od návratu Talibanu
Verejnoprávna televízia ORF uvádza, že vyhostený Afganec bol odsúdený za sexuálne a násilné trestné činy a v rakúskom väzení si odsedel štyri roky.
Autor TASR
Viedeň 21. októbra (TASR) - Rakúsko po prvý raz od návratu hnutia Taliban k moci v roku 2021 deportovalo odsúdeného afganského utečenca späť do vlasti. V utorok to potvrdil rakúsky kancelár Christian Stocker, píše TASR podľa správy magazínu Politico.
„Každý, kto nedodržiava naše pravidlá, musí odísť. Dnes ráno bol do Kábulu deportovaný muž odsúdený za závažné trestné činy – ide o prvú deportáciu do Afganistanu od roku 2021. Rakúsko tak vysiela jasný signál - nulová tolerancia voči všetkým, ktorí stratili právo na pobyt v dôsledku spáchania trestných činov,“ napísal Stocker na sociálnej sieti X.
Rakúsky kancelár doplnil, že krajinu musia opustiť všetci odsúdenci bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. „Chránime ľudí v Rakúsku, nie zahraničných zločincov, ktorí nemajú právo u nás žiť. Ministerstvo vnútra pod vedením Gerharda Karnera pripravuje ďalšie deportácie,“ dodal.
Politico uvádza, že deportácie utečencov do Afganistanu sú kontroverznou témou. Niektoré ľudskoprávne skupiny označujú túto krajinu za nebezpečnú pre navrátilcov, pretože tam môžu čeliť represiám Talibanu. Susedné Nemecko obnovilo deportácie Afgancov do vlasti v auguste 2024.
Verejnoprávna televízia ORF uvádza, že vyhostený Afganec bol odsúdený za sexuálne a násilné trestné činy a v rakúskom väzení si odsedel štyri roky. Stockerova vláda podľa jeho slov plánuje pokračovať v deportáciách aj do Sýrie a Somálska.
Rakúsko bolo jednou z krajín, ktorá sa vo štvrtok spoločne s ďalšími 19 európskymi štátmi vrátane SR podpísala pod výzvu komisárovi EÚ pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnusovi Brunnerovi. Európsku komisiu žiadajú, aby podnikla kroky na umožnenie dobrovoľného alebo núteného návratu Afgancov, ktorí na území EÚ nemajú povolenie na pobyt alebo sú trestne stíhaní.
