Desaťtisíce ľudí demonštrovali v Rakúsku proti pravicovému extrémizmu

Viedeň 26. januára (TASR) - Desiatky tisíc ľudí sa zhromaždili v piatok večer vo Viedni a ďalších rakúskych mestách na protest proti pravicovému extrémizmu. Pred budovou parlamentu vo Viedni sa v daždi zišlo podľa organizátorov najmenej 80.000 ľudí, aby "bránili demokraciu". Podľa polície bolo účastníkov do 35.000. Protesty sa konali aj v Innsbrucku a Salzburgu, informuje TASR podľa správy agentúry APA.



Demonštrácie sú reakciou na účasť dvoch predstaviteľov nemeckej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) na nedávnej diskusii, kde údajne zaznel návrh o masových deportáciách neasimilovaných občanov do Afriky. Podľa členky viedenského mestského aj krajinského zastupiteľstva Mireille Ngossovej zo Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) a organizácie Black Voices Austria tieto návrhy nie sú prekvapivé.



"Toto je niečo, čoho sme sa už aj doteraz obávali," povedala na proteste.



Podľa nej černosi a iní ľudia s cudzím pôvodom majú v Rakúsku strach. "Niektorí z nás si už zbalili kufre, prípadne zvažujú, do ktorej krajiny by mohli utiecť," vyhlásila.



Protest podporili aj klimatickí aktivisti zo skupiny Piatky za budúcnosť (Fridays for Future), Rakúska federácia odborových zväzov (ÖGB), katolícka charita, ale aj politické strany SPÖ a Zelení. Objavili sa aj herci a iní predstavitelia kultúrnej obce vrátane spisovateľky Elfriede Jelinekovej.



Divadelný režisér Kay Voges varoval pred možnou vládou Slobodnej strany Rakúska FPÖ, ktorá trištvrte roka pred parlamentnými voľbami vedie v prieskumoch verejnej mienky s 30-percentnou podporou. Podľa Vogesa by vláda FPÖ znamenala koniec demokracie v Rakúsku.



Hovorkyňa Piatkov za budúcnosť Leila Kriechbaumová vysvetlila svoju účasť na proteste tým, že ochranu klímy možno presadiť len vo fungujúcej demokracii.