Rakúsko dodá Česku 30.000 dávok vakcíny proti covidu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Viedeň 2. apríla (TASR) - Po spore členských štátov EÚ okolo rozdeľovania vakcín proti covidu ponúklo Rakúsko podporu Českej republike. Viedeň poskytne Prahe 30.000 dávok očkovacej látky, oznámil v piatok rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Informovali o tom agentúry APA a DPA.Kurz kritizoval, že Česko, ktoré je mimoriadne vážne postihnuté pandémiou a má stále vysokú mieru nových prípadov nákazy koronavírusom, nedostane pri rozdeľovaní vakcín v EÚ ako jediné dodatočné dávky vakcíny.," uviedol rakúsky kancelár vo vyhlásení. Keď je podľa neho pokrok pri očkovaní v niektorých krajinách príliš pomalý, výsledok je zlý pre všetkých. Na východe Rakúska, no tiež na východe Nemecka vidno, že koronavírus sa nezastaví na hraniciach, zdôraznil Kurz.Členské krajiny EÚ vo štvrtok nedospeli k jednotnému rozhodnutiu okolo rozdelenia vakcín. Rakúsko, Česko a Slovinsko odmietli kompromisný návrh, podľa ktorého by sa časť z desiatich miliónov dávok vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech prerozdelilo v prospech štátov, ktoré majú nedostatok očkovaných látok.Desať miliónov dávok tak bude rozdelených na základe počtu obyvateľov jednotlivých štátov Únie. Zvyšných 24 krajín sa však podľa diplomatov dohodlo na darcovskom programe, v rámci ktorého sa vzdajú 2,85 milióna dávok, ktoré prerozdelia v prospech Bulharska, Estónska, Chorvátska, Lotyšska a Slovenska.Slovinský premiér Janez Janša odôvodnil odmietavé stanovisko svojej krajiny, Rakúska a Česka tým, že navrhované riešenie nebolo výhodné pre Českú republiku. "" napísal Janša na sociálnej sieti.Podľa šéfa slovinskej vlády by zo zmienených dodatočných desiatich miliónov dávok vakcíny muselo byť podľa princípu solidárnosti rozdelených najmenej päť miliónov, aby sa zvýšená podpora týkala aj Česka.