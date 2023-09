Rakúšania rozložili možnú teroristickú bunku

Viedeň 5. septembra (TASR) - V Rakúsku sa podarilo rozbiť možnú teroristickú bunku napojenú na extrémistickú skupinu Islamský štát (IS) zloženú z desiatich osôb, oznámila v utorok rakúska tajná služba DSN. Úrady v tejto súvislosti zadržali jednu osobu, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Skupinu tvorilo deväť mužov a jedna žena. Doterajšie vyšetrovanie a vypočúvanie ukázalo, že majú "islamské až teroristické" postoje.



Podozrivé osoby od 15 do 23 rokov žijú neďaleko severorakúskeho mesta Linz. Podľa DSN "robili dlhodobo nábor pre teroristickú organizáciu Islamský štát a jej zločinecké aktivity".



"Okrem toho plánovali prostredníctvom proselytizmu (cielené získavanie nových veriacich – pozn. red)) a náborových aktivít založiť aj mešitu alebo modlitebňu," uvádza DSN.



Na základe rakúskeho práva DSN nezverejnila žiadne osobné údaje podozrivých a uviedla, že v prípade stále prebieha vyšetrovanie. Podľa rakúskej agentúry APA podozriví pochádzajú z Rakúska, Turecka, Iraku, Ruska a Chorvátska alebo sú bez štátnej príslušnosti.



Počas domových prehliadok začiatkom júla úrady zabavili desiatky telefónov, počítačov, laptopov a iných nosičov dát či propagačné materiály.



Prokuratúra v Linzi nariadila zadržanie jednej 18-ročnej osoby, pretože hrozí jej útek alebo páchanie trestnej činnosti. Ostatných podozrivých vyšetrujú na slobode.



Podľa DSN mohla byť táto skupina napojená aj na extrémistickú organizáciu Kaukazský emirát, ktorá pôsobí v ruskom kaukazskom regióne. Skupina je tiež obvinená z nabádanie 19-ročného mladíka, aby posprejoval symbolmi IS alebo inak poškodil budovy v meste St. Pölten ležiacom západne od Viedne.