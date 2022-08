Rakúsko eviduje 31 vlkov; biológ vyzýva na zmiernenie zákonov

Viedeň 26. augusta (TASR) - Počet vlkov v Rakúsku sa zvyšuje, na jeho území sa ich teraz pohybuje 31. V piatok to podľa agentúry DPA uviedol Albin Blaschka, riaditeľ združenia Österreichzentrum Bär Wolf Luchs, ktoré monitoruje stavy vlkov, medveďov a rysov v Rakúsku.



Vlky sa udomácnili najmä v spolkových krajinách Korutánsko, Tirolsko, ako aj v Dolnom Rakúsku. V Korutánsku a Tirolsku tento rok dokázateľne zabili takmer 483 zvierat, najmä ovce, kozy a jednu kravu.



Očakáva sa, že počet vlkov sa v najbližších troch rokoch zdvojnásobí, povedal biológ Klaus Hackländer z univerzity BOKU vo Viedni v rozhovore pre rakúsku verejnoprávnu televíziu ORF.



Hackländer vyzval na prehodnotenie pravidiel ochrany druhov. Uviedol, že prísne zákony o ochrane vlkov pochádzajú ešte z čias, keď bola ich populácia v ohrození, no už to tak nie je.



"Zákony sú v rozpore s realitou," povedal Hackländer. "Máme prísne chránený druh, ktorý už v skutočnosti nie je ohrozený," dodal.



Tvrdí tiež, že v prípade zvierat vykazujúcich problematické správanie by malo byť jednoduchšie ich zastreliť. V tejto súvislosti poznamenal, že na alpských pastvinách v Rakúsku sa pohybuje zhruba 460.000 prevažne nechránených hospodárskych zvierat.



DPA pripomína, že v utorok bolo v Tirolsku stiahnuté povolenie na zastrelenie dvoch vlkov a vrátené na opätovné posúdenie úradom. Problematika rastúceho počtu vlkov je taktiež témou kampane pred septembrovými krajinskými voľbami.