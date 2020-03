Viedeň 26. marca (TASR) - Rakúsko eviduje v súvislosti s koronavírusovou pandémiou už 42 úmrtí. Minister zdravotníctva Rudolf Anschober to povedal vo štvrtok dopoludnia na tlačovej konferencii, kde taktiež oznámil aktualizovaný počet známych prípadov nakazenia, informovala tlačová agentúra APA.



Nový druh koronavírusu sa podľa týchto údajov potvrdil na území Rakúskej republiky dosiaľ u 6001 osôb, pričom za posledný deň bol zaznamenaný pomerný nárast o 13,6 percenta. Ide o nižšiu mieru ako v predošlé dni, podľa Anschobera však ide o číslo s malou výpovednou hodnotou. Zopakoval, že cieľom je naďalej dostať sa do "jednocifernej oblasti".



Anschoberov rezort len krátko predtým uvádzal vo svojej najnovšej bilancii 5888 nakazených a 34 úmrtí.



Podľa ministra je vo všeobecnosti snaha neprekračovať v súčasnej situácii kapacity nemocníc. Presne to sa totiž nepodarilo v postihnutých častiach Španielska a Talianska. Za silnú stránku rakúskej stratégie označil to, že veľmi veľa pacientov môže zostať doma.



Najnovšie je v Rakúsku v súvislosti s novým koronavírusom hospitalizovaných 547 osôb, z toho 96 na oddeleniach intenzívnej starostlivosti. Pri 87 percentách nakazených má ochorenie spôsobované koronavírusom len veľmi mierny priebeh.



Rakúska vláda ohlásila už skôr tento týždeň zámer výrazne rozšíriť možnosti testovania ľudí na nový koronavírus, pričom sa chce zamerať na tzv. rýchlotesty. Zintenzívňuje sa aj testovanie pracovníkov nemocníc, kde sú uplatňované "ochranné koncepty" a darí sa zabezpečiť dodávky ochranných prostriedkov, informoval vo štvrtok Anschober.