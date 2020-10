Rakúsko eviduje viac ako 5000 novonakazených koronavírusom

Viedeň/Berlín 30. októbra (TASR) - Rakúsko zaznamenalo v piatok po prvý raz viac ako 5000 nových prípadov nákazy novým koronavírusom - za 24 hodín pribudlo 5627 novoinfikovaných. Informoval o tom spravodajský portál OE24.



Vo štvrtok hlásilo Rakúsko po prvý raz viac ako 4000 prípadov nákazy, konkrétne 4453 nakazených. Za uplynulých 24 hodín pribudlo v súvislosti s chorobou COVID-19 aj 18 úmrtí, čím sa celkový počet obetí na životoch zvýšil na 1082. V nemocniciach je hospitalizovaných 1803 pacientov, z toho 263 na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



Najviac nakazených za 24 hodín hlásili spolková krajina Horné Rakúsko (1302), Viedeň (906) a Dolné Rakúsko (876).



Celkovo bolo podľa údajov rakúskeho ministerstva zdravotníctva potvrdených 100.138 prípadov nákazy; 64.987 ľudí sa doposiaľ vyliečilo.



Nemecká vláda zaradila v piatok na zoznam rizikových krajín už takmer celé Rakúsko - doteraz výstraha pred cestovaním neplatila pre spolkovú krajinu Korutánsko. Posledné dva regióny, na ktoré sa nevzťahuje výstraha, sú údolie Kleinwalsertal vo Vorarlbersku a tirolská obec Jungholz.



Na zoznam rizikových oblastí pribudli s účinnosťou od soboty aj ďalšie európske štáty - Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Bulharsko, Cyprus a Taliansko (okrem Kalábrie), vyplýva podľa agentúry DPA z piatkovej aktualizácie Inštitútu Roberta Kocha (RKI).



V prípade prekročenia nemeckých hraníc musia cestujúci z rizikových krajín ísť do 14-dňovej karantény alebo sa preukázať negatívnym testom na koronavírus, ktorý nie je starší ako 48 hodín.



Rakúsko zatiaľ Nemecko na zoznam rizikových krajín nezaradilo, a to napriek tomu, že aj tam sa vírus rýchlo šíri. V Nemecku zaznamenali za 24 hodín po prvý raz viac ako 18.000 nových prípadov nákazy - za štvrtok pribudlo 18.681 novoinfikovaných.



Rakúsko zvažuje zaviesť pre stúpajúci počet nakazených prísnejšie opatrenia vrátane nočného zákazu vychádzania v čase od 20.00 h do 06.00 h, píše denník Kurier.