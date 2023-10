Rakúsky exkancelár Kurz predstúpil pred súd v prípade korupcie

Viedeň 18. októbra (TASR) - Bývalý rakúsky kancelár Sebastian Kurz v stredu predstúpil pred súd v rámci vyšetrovania korupčného škandálu, po ktorom musel odstúpiť. Kurz vyhlásil, že je nevinný, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



"Dúfam v spravodlivý proces a v to, že sa nakoniec preukáže, že obvinenia sú nesprávne," povedal 37-ročný Kurz novinárom pred vstupom do súdnej siene. Je obžalovaný z nepravdivej výpovede pred parlamentným výborom pri vyšetrovaní korupcie a hrozí mu trojročné väzenie



Jeho prípad súvisí s kauzou Ibizagate jeho koaličného partnera Heinza-Christiana Stracheho z čias jeho prvej vlády, ktorá padla v roku 2019. Podľa obžaloby poskytol nepravdivé dôkazy o svojej úlohe pri zakladaní štátnej holdingovej spoločnosti Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG).



Bývalý rakúsky kancelár pred parlamentným výborom zľahčoval svoj vplyv na vymenovanie vysokopostaveného úradníka ministerstva financií Thomasa Schmida do čela ÖBAG. Súkromné správy, ktoré unikli do médií, však naznačujú opak. V jednej sa píše: "Som taký šťastný. Milujem svojho kancelára."



Očakáva sa, že Kurz bude vypovedať až koncom týždňa, keďže väčšinu pojednávania v stredu zaberú úvodné vyhlásenia. Prokuratúra tiež plánuje predvolať približne 20 svedkov vrátane Kurzovho bývalého ministra financií a ďalších vysoko postavených predstaviteľov.



Rakúske súdy v sérii korupčných škandálov, ktoré poškodili vnútropolitickú scénu, doteraz nerozhodli. Podľa štatistík rakúskeho ministerstva spravodlivosti sa približne tri štvrtiny prípadov falošného svedectva zvyčajne končí odsúdením, pripomína AFP.