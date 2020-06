Rakúska exkancelárka šoférovala opitá, vzali jej vodičský preukaz

Viedeň 18. júna (TASR) - Bývalej rakúskej kancelárke Brigitte Bierleinovej odobrali v noci na štvrtok vodičský preukaz po tom, ako ju policajti vo Viedni na ceste zo stretnutia pristihli za volantom pod vplyvom alkoholu. Bierleinovej namerali takmer 0,9 promile, informovala agentúra APA s odvolaním sa na piatkové vydanie novín Kronen Zeitung.



"Je mi úprimne ľúto, že som sa po večeri v spoločnosti mojich priateliek napriek konzumácii alkoholu vybrala domov svojím autom," uviedla Bierleinová vo vyhlásení pre spravodajský portál OE24. "Moje správanie nespĺňa ani moje vlastné vysoké nároky, ani to, že by som mala byť vzorom."



Sedemdesiatročná Bierleinová, ktorá od roku 2018 viedla ústavný súd, bola dočasnou kancelárkou od 3. júna 2019 do 7. januára 2020. V tejto funkcii nahradila Sebastiana Kurza po tom, čo sa koncom mája po zverejnení kompromitujúceho videozáznamu natočeného na ostrove Ibiza rozpadla vláda jeho Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ).