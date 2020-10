Rakúsko hlási 873 nových prípadov nákazy koronavírusom

Viedeň 1. októbra (TASR) - V Rakúsku pribudlo za 24 hodín (stav vo štvrtok o 09.30 h) 873 nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Je to nárast v porovnaní so 772 infikovanými v predchádzajúcom 24-hodinovom období a tretí najvyšší prírastok od začiatku pandémie, informuje spravodajský portál OE24.



Za uplynulých 24 hodín zaznamenala najväčší prírastok nakazených opäť spolková krajina Viedeň (402). Nasledujú spolkové krajiny Horné Rakúsko (152), Dolné Rakúsko (90), Tirolsko (70), Štajersko (57), Salzbursko (47), Vorarlbersko (24), Burgenland (22) a Korutánsko(9).



Pozitívne testovaných bolo v Rakúsku dosiaľ 45.486 osôb. Do štvrtka 09.30 h podľahlo ochoreniu COVID-19 802 osôb a 36.476 ľudí sa vyliečilo.



V nemocniciach je momentálne s koronavírusovým ochorením hospitalizovaných 493 osôb, z nich 98 leží na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



Doteraz najvyšší denný nárast potvrdených prípadov (1065) rakúske úrady zaznamenali 26. marca. Druhý najvyšší počet prípadov (882) evidovali 11. septembra.