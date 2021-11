Rakúsko hlási prvý prípad podozrenia z nákazy variantom omikron

Viedeň 28. novembra (TASR) - Rakúsko zaznamenalo v spolkovej krajine Tirolsko prvý prípad podozrenia z nákazy novým koronavírusovým variantom omikron. Informovali o tom v sobotu večer tamojšie úrady, píše agentúra Reuters.



Ide o osobu, ktorú po jej minulotýždňovom návrate z Juhoafrickej republiky (JAR) pozitívne testovali na COVID-19 s podozrením, že sa infikovala novým covidovým variantom. Prípadné potvrdenie pozitivity odobratej vzorky si v najbližších dňoch vyžaduje ďalšie sekvenovanie, uviedli tirolské úrady.



Predbežné testy Inštitútu virológie v Innsbrucku viedli ku "konkrétnemu podozreniu", že pozitívny výsledok PCR testu jednotlivca v tirolskom okrese Schwaz by mohol súvisieť s variantom omikron, uviedli úrady. Vzorka bude teraz odoslaná na ďalšie testovanie rakúskej Agentúre pre zdravie a bezpečnosť potravín (AGES). Výsledky testov v AGES sa očakávajú v najbližších dňoch. Úrady v Tirolsku oznámili, že dotyčná osoba sa podľa vlastných vyjadrení zdržiavala od svojho návratu z cesty pred troma dňami takmer výlučne doma a momentálne nemá žiadne príznaky ochorenia. Úrady v Rakúsku tiež vyzvali v rámci preventívnych opatrení na ďalšie testovanie osôb, ktoré v priebehu posledných 14 dní vstúpili do Rakúska z krajín v južnej Afrike.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok označila novoobjavený variant omikron, známy aj ako B.1.1.529, za "variant vyvolávajúci znepokojenie". Nie je vylúčené, že môže byť infekčnejší ako v súčasnosti globálne rozšírený variant delta. WHO spresnila, že prvá známa vzorka potvrdzujúca infekciu variantom omikron bola odobratá 9. novembra v Juhoafrickej republike.



Členské štáty EÚ sa v piatok "zhodli na potrebe aktivovať záchrannú brzdu a zaviesť dočasné obmedzenia na všetky druhy dopravy do EÚ z južnej Afriky," uviedlo na Twitteri slovinské predsedníctvo v Rade EÚ. Zavedenie opatrení je však v kompetencii jednotlivých členských krajín. Viaceré z nich tak už urobili.



Prípady nákazy týmto variantom už objavili v okrem Juhoafrickej republiky, napríklad aj v Botswane, Hongkongu či Izraeli. Z Európy hlásilo prvý prípad v piatok Belgicko. V sobotu oznámilo dva "pravdepodobné" prípady aj Česko a prvý predpokladaný prípad hlásilo aj Nemecko. V oboch krajinách však tieto podozrenia musia ešte potvrdiť testy.