ZÁZRAK V ALPÁCH: Horská služba zachránila 107 žiakov a učiteľov

Viedeň 8. júna (TASR) - Horská služba v rakúskych Alpách v utorok zachraňovala 107 žiakov a učiteľov z Nemecka, ktorí sa vydali na túru do údolia Kleinwalsertal. V noci na stredu o tom informovala rakúska polícia, podľa ktorej však žiaci na to nemali potrebné skúsenosti ani vybavenie. TASR správu prevzala od agentúr ANSA a DPA.



Žiaci vo veku 12 – 14 rokov pochádzali z nemeckého mesta Ludwigshafen. Ich učitelia túru naplánovali podľa mylných informácií na internete, kde bola trasa opísaná ako nenáročná. V skutočnosti však podľa polície ide o turistický chodník, na ktorom sa nachádzajú aj lezecké pasáže, vyžadujúce si pevný krok a skúsenosť s alpským terénom, navyše sa nehodí pre osoby trpiace závratmi. Chodník bol okrem toho po daždi mokrý a klzký.



Časť skupiny sa rozhodla vrátiť späť, no dvaja žiaci sa pošmykli, pričom utrpeli ľahšie zranenia. Následne začalo viacero detí podliehať panike, učitelia preto privolali horskú záchrannú službu.



Horským záchranárom sa za pomoci vrtuľníkov podarilo dostať všetkých žiakov a učiteľov do bezpečia.



Starosta blízkej obce Mittelberg Andi Haid informoval, že okrem dvoch zranených žiakov boli niektorí účastníci výletu "psychicky a fyzicky vyčerpaní a vykazovali príznaky mierneho podchladenia".