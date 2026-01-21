< sekcia Zahraničie
Rakúsko hrozí pokutami migrantom, ktorí nedokončia integračné kurzy
Kurzy o rakúskych hodnotách vlani nedokončilo približne 2400 ľudí, kurzy nemčiny takmer 10.000 ľudí.
Autor TASR
Viedeň 21. januára (TASR) - Rakúsko hrozí prísnymi pokutami migrantom, ktorí nedokončia integračné kurzy o rakúskych demokratických hodnotách a kurzy nemeckého jazyka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Integrácia by nemala byť vnímaná ako ponuka, ale ako povinnosť,“ vyhlásila v stredu ministerka pre integráciu Claudia Bauerová. Pokuty by podľa jej slov mohli v budúcnosti dosiahnuť výšku niekoľko tisíc eur.
Týkať by sa mali aj prípadov, keď prisťahovalci nepodpíšu vyhlásenie o prijatí rakúskeho demokratického spôsobu života. Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Jörga Leichtfrieda približne desať percent ľudí migrantského pôvodu odmieta demokratické hodnoty Rakúska.
Kurzy o rakúskych hodnotách vlani nedokončilo približne 2400 ľudí, kurzy nemčiny takmer 10.000 ľudí. Presný zoznam trestov pre „odmietačov integrácie“ je podľa Bauerovej stále predmetom rokovaní. Nedokončenie kurzov bolo dosiaľ trestané obmedzením sociálnych dávok.
„Integrácia je jedným z kľúčových problémov pre bezpečnosť a sociálny mier v Rakúsku,“ vyhlásil Leichtfried s tým, že islamistický extrémizmus je spoločne s krajne pravicovým extrémizmom najväčšou hrozbou pre rakúsku bezpečnosť.
