Rakúsko je znova v celoštátnom lockdowne

Viedeň 22. novembra (TASR) – Celé Rakúsko sa od pondelka znova nachádza v lockdowne, ktorý tamojšia vláda avizovala na 20 dní. Od polnoci platí pre všetkých obyvateľov opätovne zákaz vychádzania. Uzavrieť musia všetky obchodné prevádzky okrem poskytovateľov základných služieb. Vo verejných vnútorných priestoroch platí povinnosť nosiť tzv. respirátor typu FFP2 a znovu platí aj pravidlo odstupu dvoch metrov, píše agentúra APA.



Bydlisko možno opustiť len z dôvodov známych z predošlých fáz pandémie koronavírusu. K výnimkám patrí napríklad odvrátenie nebezpečenstva, cesta do práce alebo školy, zaobstaranie základných potrieb každodenného života, cesta k lekárovi alebo na očkovanie či testovanie, plnenie "rodinných povinností", ako aj telesný a duševný oddych.



Otvorené môžu zostať len napr. predajne potravín, lekárne, drogérie, čerpacie stanice, banky, pošty či novinové stánky. Zatvoriť museli aj reštaurácie a hotely, kde je povolené len vyzdvihnutie a dodávka jedál, no tiež celé odvetvie voľného času a kultúry vrátane divadiel, kín, múzeí a knižníc.



Odstup dvoch metrov medzi osobami, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti, sa týka aj pracovísk, kde je naďalej v platnosti aj pravidlo známe ako 3G (režim OTP – očkovaní, testovaní alebo po prekonaní covidu).



Školy zostávajú otvorené, vláda však vyzvala rodičov, aby nechali svoje deti doma, ak to je možné.



Lockdown by mal v celom Rakúsku trvať do 12. decembra a v epidémiou najviac zasiahnutej spolkovej krajine Horné Rakúsko do 17. decembra. Aj po týchto termínoch by mali obmedzenia vychádzania naďalej platiť pre nezaočkovaných.



Vládou len v piatok ohlásené opatrenia schválila v nedeľu večer prostredníctvom svojho hlavného výboru rakúska Národná rada. Za hlasovali okrem koaličných ľudovcov z ÖVP a Zelených aj sociálni demokrati.



Prijatý návrh v rozpore s pôvodným znením umožní počas lockdownu lyžiarom využívať vleky a lanovky. Podmienkou bude potvrdenie o zaočkovaní alebo prekonaní covidu. V uzavretých kabínach a staniciach bude potrebný respirátor FFP2.