K útoku na synagógu v Grazi sa priznal utečenec zo Sýrie

Viedeň 24. augusta (TASR) - K sobotňajšiemu útoku na predstaviteľa židovskej komunity a synagógu v rakúskom meste Graz sa priznal 31-ročný utečenec zo Sýrie, ktorého polícia zadržala v nedeľu. Oznámil to v pondelok na tlačovej konferencii vo Viedni rakúsky minister vnútra Karl Nehammer, pričom podozrivého muža označil za "radikálneho islamistu a antisemitu", informovala agentúra DPA.



Hlavný predstaviteľ židovskej komunity v Grazi Elie Rosen bol napadnutý v sobotu drevenou palicou - išlo zrejme o bejzbalovú pálku. Zranenia však neutrpel, keďže sa mu podarilo rýchlo nasadnúť do auta. Páchateľ potom ešte pálkou udrel do vozidla a následne utiekol.



Minulý týždeň sa terčom útokov viackrát stala tamojšia synagóga i židovské komunitné centrum, na ktorých páchateľ rozbil okná a na budovy nasprejoval propalestínske slogany.



Nehammer uviedol, že podozrivý muž sa priznal k uvedeným činom, ako aj k ďalším incidentom vrátane poškodenia katolíckeho kostola či miestnej klubovne LGBTI komunity. Celkovo sa minulý týždeň údajne dopustil až siedmich deliktov.



Minister dodal, že v príbytku muža našli vyšetrovatelia dôkazy nasvedčujúce tomu, že jeho čin mal islamistický motív.



Rakúska polícia začala v reakcii na tieto udalosti s nepretržitou kontrolou všetkých synagóg v krajine. Tie budú strážiť uniformovaní policajti, ako aj osoby v civile.



Predseda viedenskej židovskej komunity Oskar Deutsch povedal, že tieto prípady ukazujú, že moslimský antisemitizmus je "hrozbou, ktorú je potrebné brať vážne". Deutsch dodal, že je potrebné bojovať aj proti antisemitizmu zo strany krajnej ľavice a krajnej pravice.