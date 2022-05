Kancelár Karl Nehammer je novým šéfom ľudovcov v Rakúsku

Graz 14. mája (TASR) - Rakúsky kancelár Karl Nehammer sa päť mesiacov po nástupe do funkcie stal v sobotu aj predsedom konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP). Na mimoriadnom zjazde v Grazi dostal všetkých 524 odovzdaných platných hlasov delegátov, uviedli rakúske médiá.



Štyridsaťdeväťročný Nehammer bol jediným kandidátom. ÖVP tvorí od začiatku roku 2020 koalíciu so Zelenými. Hoci najnovšie voličské preferencie ľudovcom neprajú, koalícia je považovaná za stabilnú.



Na zjazde sa zúčastnil aj Nehammerov predchodca Sebastian Kurz, ktorý sa vlani v októbri pod veľkým tlakom vzdal funkcie kancelára. Kurz a ďalší politici sú vyšetrovaní pre podozrenie z korupcie, pripomína agentúra DPA.



Kurz vo svojom príhovore označil Nehammera za človeka, ktorý "každú úlohu splní na 100 percent“. Z politiky sa úplne stiahol a začal pracovať pre amerického investora a miliardára Petra Thiela, ktorý má blízko k exprezidentovi USA Donaldovi Trumpovi.



Ako pripomína denník Kronen Zeitung, aj Kurz mal pred piatimi rokmi vysokú podporu delegátov, keď dostal 98,7 percenta hlasov. V auguste 2021 to bolo dokonca 99,4 percenta.



Reinhold Mitterlehner sa stal v roku 2014 šéfom ľudovcov s podporou 99,1 percenta delegátov. Viac ako 90 percent získali Michael Spindelegger (2011), Wilhelm Molterer (2007) a Wolfgang Schüssel (1995).