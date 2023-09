Rakúsky kancelár spustil pred hlasovaním optimistickú kampaň

Viedeň 26. septembra (TASR) - Rakúsky kancelár Karl Nehammer spustil rok pred voľbami a po kritike svojej strany optimistickú kampaň zameranú na zvýšenie dôvery verejnosti v koaličnú vládu. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra DPA.



Nehammer, ktorý stojí na čele konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), predstavil kampaň s názvom "Veriť Rakúsku". Tento projekt uznáva utrpenie verejnosti v dôsledku covidovej pandémie, ruskej vojny na Ukrajine a inflácie, povedal Nehammer.



"Zároveň vnímame, že Rakúšania sú oveľa silnejší, ako nám mnohí tvrdili a ako sme si to my sami pripisovali," dodal.



Nehammer nepredstavil nové projekty, ale medzi úspechmi vlády, ktorá je koalíciou konzervatívcov a zelených, uviedol opatrenia proti inflácii, dotácie na obnoviteľné zdroje energie a obmedzenie neregulovanej migrácie.



Kampaň sa koná rok pred parlamentnými voľbami v Rakúsku.



Pokiaľ ide o popularitu, ÖVP je podľa prieskumu verejnej mienky zo začiatku septembra na druhom mieste za krajne pravicovou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ). Tú momentálne podporuje približne 30 percent verejnosti.



Nehammerova kampaň prichádza po tom, ako on a jeho strana predložili návrhy na zakotvenie práva používať hotovosť v ústave po tom, ako opozičné strany vyjadrili obavy z digitálnych mien.



Strana tiež navrhla opatrenia na sprísnenie trestov pre ľudí popierajúcich zmenu klímy. Ostatné strany tieto návrhy skritizovali.