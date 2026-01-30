< sekcia Zahraničie
Rakúsky kancelár navrhol referendum o reforme vojenskej služby
Neutralita podľa Stockera znamená, že krajina má moderné ozbrojené sily.
Autor TASR
Viedeň 30. januára (TASR) – Rakúsky kancelár Christian Stocker v piatok navrhol, aby vzhľadom na meniaci sa svetový poriadok obyvatelia rozhodli v referende o reforme vojenskej služby. Povedal to v príhovore na podujatí svojej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) vo Viedni, v ktorom zhodnotil uplynulý rok a predostrel svoje plány do budúcnosti. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru APA a televíziu ORF.
„Svet sa v súčasnosti reorganizuje; deje sa to pred našimi očami a sme priamo v centre,“ povedal Stocker.
Podľa neho existujú obavy, že Rakúsko by sa mohlo v tomto novom poriadku ocitnúť medzi porazenými. Niekto sa obáva autoritárskych tendencií, zatiaľ čo iní by sa k nim chceli pridať, poznamenal.
Kancelár ďalej uviedol, že mnohí tiež túžia po starých časoch, keď sa dalo spoľahnúť na spojencov, ale tieto časy sú nenávratne preč a Rakúsko si bude musieť v tomto novom poriadku nájsť svoje miesto.
Neutralita podľa Stockera znamená, že krajina má moderné ozbrojené sily. Navrhol preto usporiadať referendum o reforme vojenskej služby, ktorého výsledok by síce nebol pre vládu záväzný, napriek tomu by ho rešpektovala.
Už v januári 2013 sa v Rakúsku konalo referendum o brannej povinnosti. Občania vtedy odpovedali na otázku, či by sa mali zachovať všeobecná branná povinnosť a civilná služba, alebo či by sa mala zaviesť profesionálna armáda. Za zachovanie brannej povinnosti hlasovalo 59,7 percenta z vyše 52 percent zúčastnených voličov.
Rakúska ministerka obrany Klaudia Tannerová z ÖVP Stockerovu iniciatívu privítala. Podľa nej je „dobrá a správna“ a občanom umožní priamo a demokraticky rozhodovať o dôležitých otázkach budúcnosti.
Predseda koaličnej Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) Andreas Babler reagoval na návrh kancelára zdržanlivo. Uviedol, že prebiehajú intenzívne diskusie o správe Komisie pre vojenskú službu a vyvodia sa z nej potrebné závery.
„O tom, či je referendum potrebné alebo zmysluplné, sa bude diskutovať na úrovni vlády,“ povedal Bablerov hovorca pre agentúru APA.
„Svet sa v súčasnosti reorganizuje; deje sa to pred našimi očami a sme priamo v centre,“ povedal Stocker.
Podľa neho existujú obavy, že Rakúsko by sa mohlo v tomto novom poriadku ocitnúť medzi porazenými. Niekto sa obáva autoritárskych tendencií, zatiaľ čo iní by sa k nim chceli pridať, poznamenal.
Kancelár ďalej uviedol, že mnohí tiež túžia po starých časoch, keď sa dalo spoľahnúť na spojencov, ale tieto časy sú nenávratne preč a Rakúsko si bude musieť v tomto novom poriadku nájsť svoje miesto.
Neutralita podľa Stockera znamená, že krajina má moderné ozbrojené sily. Navrhol preto usporiadať referendum o reforme vojenskej služby, ktorého výsledok by síce nebol pre vládu záväzný, napriek tomu by ho rešpektovala.
Už v januári 2013 sa v Rakúsku konalo referendum o brannej povinnosti. Občania vtedy odpovedali na otázku, či by sa mali zachovať všeobecná branná povinnosť a civilná služba, alebo či by sa mala zaviesť profesionálna armáda. Za zachovanie brannej povinnosti hlasovalo 59,7 percenta z vyše 52 percent zúčastnených voličov.
Rakúska ministerka obrany Klaudia Tannerová z ÖVP Stockerovu iniciatívu privítala. Podľa nej je „dobrá a správna“ a občanom umožní priamo a demokraticky rozhodovať o dôležitých otázkach budúcnosti.
Predseda koaličnej Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) Andreas Babler reagoval na návrh kancelára zdržanlivo. Uviedol, že prebiehajú intenzívne diskusie o správe Komisie pre vojenskú službu a vyvodia sa z nej potrebné závery.
„O tom, či je referendum potrebné alebo zmysluplné, sa bude diskutovať na úrovni vlády,“ povedal Bablerov hovorca pre agentúru APA.