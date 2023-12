Aktivistov v Rakúsku stíhajú pre založenie „zločineckej skupiny“

Viedeň 4. decembra (TASR) - Prokuratúra v rakúskej metropole Viedeň vedie trestné stíhanie voči zoskupeniu klimatických aktivistov s názvom Posledná generácia (Letzte Generation, Last Generation) pre podozrenie zo založenia zločineckej skupiny, informuje TASR podľa pondelkovej správy agentúry APA.



Stíhaných je viacero členov tohto zoskupenia, potvrdila pre agentúru hovorkyňa prokuratúry Judith Zisková. Dôvodom na tento krok sú podľa nej najnovšie protesty, počas ktorých sa klimatickí aktivisti pomocou zmesi lepidla a piesku prilepili k diaľnici A2 na viedenskom obchvate.



"Protesty týmto nadobudli novú úroveň," uviedla hovorkyňa. Diaľnice aj dopravné uzly sa totiž považujú za súčasť kritickej infraštruktúry a boli v dôsledku konania aktivistov výrazne poškodené, pričom na ich odstránenie z cesty musela byť nasadená ťažká technika.



Podľa hovorkyne sa v tejto súvislosti vyšetruje podozrenie zo založenia zločineckej skupiny. K domovým prehliadkam zatiaľ nedošlo. Hovorkyňa prokuratúry nespresnila počet osôb, voči ktorým sa vedie trestné stíhanie; potvrdila však, že ide o aktivistov, ktorí sa od 20. novembra prilepovali na diaľnice a dopravné uzly v Rakúsku.



Samotné zoskupenie Letzte Generation pre agentúru APA uviedlo, že prokuratúra vyšetruje dovedna 23 jej aktivistov a označila to za "kriminalizáciu" pokojných protestov.



V máji tohto roka došlo k raziám v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko voči členom miestnej odnože tohto zoskupenia v súvislosti s podobnými podozreniami. Mníchovský krajinský súd to potvrdil pred necelými dvoma dvoma týždňami a spomínanú organizáciu zaradil medzi zločinecké skupiny, píše APA.