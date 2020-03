Rakúski kňazi budú slúžiť veľkonočné omše so skupinou štyroch ľudí

Viedeň 26. marca (TASR) - Na veľkonočných omšiach slávených v Rakúsku sa budú môcť z dôvodu pandémiu koronavírusu zúčastniť okrem samotného kňaza len ďalší štyria ľudia. Vyplýva to z usmernení platných v čase pandémie, ktoré vydali rakúski biskupi. Informoval o tom vo štvrtok denník Kurier.



V zásade má každý kňaz - napriek momentálnej výnimočnej situácii - právo osobne sláviť veľkonočnú liturgiu, vysvetľuje Kurier. Biskupi pre aktuálnu situáciu navrhli omše "v malom rozsahu". Daný kňaz tak bude môcť omšu odslúžiť v prítomnosti vybraných štyroch veriacich, ktorí sú "zdraví a nepatria k rizikovej skupine".



Táto štvorčlenná skupina by mala po celý týždeň, teda od Kvetnej nedele, počas Zeleného štvrtka cez Veľký piatok až po o Veľkonočnú nedeľu, zostať rovnaká.



Štvorica zároveň prezentuje aj ostatných veriacich, ktorí pre zákaz zhromažďovania nemôžu prísť do kostola, zdôraznili biskupi s tým, že ide o náhodných zástupcov veriacich, nie o "vyvolených".



Väčšina katolíkov v Rakúsku však môže veľkonočné sviatky osláviť doma prostredníctvom médií. Podľa biskupov totiž "oprávnenosť a význam médiami sprostredkovaných bohoslužieb už dávno nie je spornou témou". Diecézy pre veriacich na slávenie omší v domácich podmienkach pripravia rozličné texty, napríklad domáce modlitby.



Vo štvrtok večer evidovali v Rakúsku 6398 potvrdených prípadov nákazy a 49 obetí.