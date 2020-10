Komisia kritizovala nedostatky pri riešení nákazy v stredisku Ischgl

Ischgl/Innsbruck 12. októbra (TASR) - Skutočnosť, že lyžiarske stredisko Ischgl v rakúskej spolkovej krajine Tirolsko, uzatvorili príslušné úrady až 12. marca, bolo "z epidemiologického pohľadu" nesprávne. K tomuto záveru dospela nezávislá odborná komisia vo svojej správe zverejnenej v pondelok, ktorá sa týka krízového manažmentu v čase vypuknutia koronavírusovej pandémie. Informovala o tom stanica ORF.



Šesťčlenná komisia od júna na dovedna štyroch zasadnutiach vypočula 53 ľudí a preskúmala 5798 strán podkladov. Cieľom 300-stranovej správy je poučiť sa z chýb, uviedol predseda komisie Ronald Rohrer na tlačovej konferencii v Innsbrucku.



Stredisko Ischgl zavrelo svoje brány až 13. marca, a to napriek tomu, že britské či iné európske médiá už v januári a vo februári informovali o prvých nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 v Tirolsku. Miestne úrady čelia kritike za to, že na výskyt nákazy zareagovali príliš neskoro a nezaviedli dostatočné opatrenia.



Komisia odborníkov zistila, že všetky rozhodnutia prijali miestne úrady z vlastnej iniciatívy a bez nátlaku tretích strán. Pod veľkým časovým tlakom však v tejto bezprecedentnej krízovej situácii dospeli v okrese Landeck k "závažným nesprávnym úsudkom".



Zodpovední postupovali síce "spočiatku rýchlo", keď začali s rozsiahlym testovaním a dohľadávaním kontaktov nakazených osôb po tom, čo sa na Island vrátili dovolenkári, ktorí sa koronavírusom infikovali práve v stredisku Ischgl. Ak by tamojšie orgány priebeh nákazy vyhodnotili správne, malo podľa správy komisie dôjsť 8. marca k zatvoreniu pohostinského podniku Kitzloch v Ischgl a v priebehu 9. marca malo byť nariadené ukončenie prevádzky lanovky, skibusu a uzatvorenie všetkých barov v tomto lyžiarskom stredisku, ako aj zákaz zhromažďovania ľudí.



Tirolské úrady boli 5. marca upovedomené, že návrate z Ischglu do vlasti bolo na koronavírus pozitívne testovaných 14 Islanďanov. Keďže sa na palube lietadla z Mníchova do Reykjavíku 29. februára nachádzala osoba, ktorá sa už predtým nakazila v Taliansku, predpokladali miestne úrady, že dovolenkári sa neinfikovali v Tirolsku, ale až v lietadle.



Ako "správne" hodnotí komisia ukončenie lyžiarskej sezóny vo všetkých tirolských strediskách 14.-15. marca. Naopak za "nesprávne" považuje informácie tirolskej spolkovej vlády z 5. a 8. marca, ktoré uvádzali, že možnosť nákazy v Tirolsku je "málo pravdepodobná". Organizácie cestovného ruchu, ako aj samotní hostia sa totiž pri zvažovaní rizika v danej oblasti vo veľkej miere riadia práve odporúčaniami jednotlivých spolkových krajín.



Komisia taktiež kritizovala i prístup kancelára Sebastiana Kurza, ktorý oznámil zavedenie karantény v Paznauntale a vo Svätom Antone bez dostatočnej komunikácie s tamojšími predstaviteľmi, čo viedlo k chaotickému a rýchlemu odchodu mnohých zahraničných dovolenkárov. Úrady mali podľa komisie zabezpečiť "kontrolovaný manažment odchodu" z lyžiarskych stredísk, ktoré zasiahol koronavírus.



Kritike sa nevyhlo ani rakúske ministerstvo zdravotníctva, ktoré podľa komisie nezverejnilo prepracovaný pandemický plán a nepreverilo, či je možné zastaraný epidemiologický zákon z roku 1950 uplatniť na turistické oblasti, pričom navyše nebol upravený na okolnosti zvýšenej mobility súčasnej doby.