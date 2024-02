Rakúsko kritizuje české plány na rozšírenie jadrových elektrární

Viedeň 6. februára (TASR) - Rakúsko kritizuje plánované rozširovanie jadrovej energetiky v Českej republike. V súvislosti s tendrom na výstavbu až štyroch nových reaktorov v elektrárni Dukovany na južnej Morave a v lokalite Temelín v južných Čechách hovoria rakúski predstavitelia o bezpečnostných rizikách a útoku na vzájomné vzťahy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Praha výrazne rozšírila tender na výstavbu nových blokov českých jadrových elektrární. To znamená, že v elektrárni Dukovany, ktorá sa nachádza približne 100 kilometrov na sever od Viedne, ako aj v elektrárni Temelín v južných Čechách, ktorá je vzdialená asi 50 kilometrov od hraníc s Rakúskom, by mohli byť postavené až štyri nové bloky.



"Plánované rozšírenie znamená bezpečnostné riziko," vyhlásil Stephan Pernkopf, zástupca hajtmanky spolkovej krajiny Dolné Rakúsko. "Naša cesta v Rakúsku a Dolnom Rakúsku je bezpečnou a čistou cestou obnoviteľných zdrojov energie," zdôraznil.



Rovnakú líniu zastáva aj strana Zelených. "Nesmieme dovoliť, aby Česká republika postavila až štyri nové jadrové reaktory neďaleko rakúskych hraníc. Je to nielen šialenstvo z hľadiska klimatickej politiky, ale aj značné bezpečnostné riziko pre rakúske obyvateľstvo," povedal Martin Litschauer, hovorca strany pre otázky jadrovej energie.



Sven Hergovich, krajinský predseda Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) označil plánované rozšírenie za "útok na rakúsko-české vzťahy". "Žiadam, aby bol veľvyslanec okamžite predvolaný, a aby bolo jednoznačne povedané, že Rakúsko považuje takéto rozšírenie za obrovské ohrozenie národnej bezpečnosti, ktoré nezostane bez následkov," povedal Hergovich.



České plány rozčuľujú aj predstaviteľov spolkovej krajiny Horné Rakúsko. "Tým sa marí akýkoľvek pokus o prechod na ekologické technológie v zásobovaní energiou," povedal Thomas Stelzer, krajinský hajtman z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP). Spolková vláda musí podľa neho zaujať jednotný a rozhodný postoj a využiť všetky dostupné páky, aby sa zabránilo rozšíreniu.