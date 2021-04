Kurz chce od mája uvoľniť opatrenia v gastre, športe i kultúre

Rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Viedeň 3. apríla (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v sobotňajšom veľkonočnom videoposolstve prisľúbil, že v máji dôjde v krajine k otvoreniu športových a kultúrnych zariadení, gastronomických prevádzok, ako aj k uvoľneniu obmedzení v oblasti cestovného ruchu. Informovala o tom agentúra APA.Kurz vo videu zverejnenom na Facebooku zároveň vyhlásil, že napriek problémom s dodávkami vakcín proti novému koronavírusu, "". Ak by sa začalo očkovať i ruskou vakcínou Sputnik V, tempo vakcinácie by sa malo zrýchliť ešte viac.Cieľom je podľa kancelára v apríli zaočkovať všetkých obyvateľov nad 65 rokov, v máji všetky osoby staršie ako 50 rokov a v júni by sa očkovanie malo otvoriť pre všetky vekové skupiny.Po tom, čo bude v máji zaočkovaných väčšina starších ľudí, odľahčí sa i situácia v nemocniciach a bude možné prijať zmiernenie opatrení, vysvetlil Kurz. V lete sa podľa neho všetci budú môcť vrátiť k bežnému životu pred pandémiou. Dovtedy bude situácia náročná a ťažko predvídateľná, dodal.Otváranie krajiny od mája považuje za možné i rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober, a to v prípade, že bude situácia v apríli "". Uvoľnenie reštrikcií by malo byť možné, ak počet nových prípadov nákazy, ktorý je aktuálne príliš vysoký, počas nasledujúcich desiatich dní začne klesať, povedal Anschober v relácii Ö1 Mittagsjournal stanice ORF.Opozičné strany sú však voči tomuto scenáru skeptické. Christian Deutsch zo Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) hovoril o "", ktoré podľa neho škodia boju proti pandémii. Predstavitelia strany NEOS zase pripomenuli, že Kurz v marci prisľúbil, že do apríla budú zaočkovaní všetci seniori nad 75 rokov, no aktuálne dostalo vakcínu len 20 percent z nich.Sprísnenie pandemických opatrení na západe Rakúska Kurz nepovažuje za potrebné. Rozhodné obmedzenia je podľa neho nutné dodržiavať v troch spolkových krajinách - Viedni, Burgenlande a Dolnom Rakúsku -, kde je do 11. apríla v platnosti tvrdý lockdown, ktorého súčasťou je aj 24-hodinový zákaz vychádzania.Predstaviteľ viedenského zastupiteľstva pre sociálne záležitosti, zdravie a šport Peter Hacker v stredu revidoval očkovací plán pre rakúsku metropolu v súvislosti s nedostatkom vakcín. Oznámil, že pôvodný plán, ktorým bolo do konca júna zaočkovať 70 percent obyvateľov, sa splniť nepodarí.Sedemdňová incidencia nákazy je v Rakúsku naďalej vysoká - v piatok bola na hodnote 247,4. Najvyššiu hodnotu dosahuje metropola Viedeň (vyše 300), pričom Burgenland a Dolné Rakúsko hlásia vyše 250. V sobotu pribudlo za 24 hodín vyše 3200 infikovaných.