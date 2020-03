Kurz obvinil Turecko z útoku na EÚ a vydierania migrantmi

Viedeň 3. marca (TASR) – Rakúsky kancelár Sebastian Kurz dnes ostro kritizoval Turecko za to, že sa pokúša "vydierať" Európsku úniu otvorením svojich hraníc pre tisíce migrantov snažiacich sa dostať do Európy. Postup Ankary je "útokom proti Európskej únii a Grécku", citovala jeho slová tlačová agentúra AFP.



"Ľudia sú využívaní na vyvíjanie nátlaku na Európu," povedal Kurz pred novinármi vo Viedni a dodal, že pre Úniu to znamená "test", či dokáže ochrániť svoje vonkajšie hranice.



Obavy z možného vzniku novej migračnej krízy v EÚ sa objavili po tom, ako turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhlásil, že Ankara už nedokáže zvládnuť nápor migrantov na svojom území a bude preto musieť umožniť časti z nich odísť do Európy.



Kurzova vláda sa venovala súčasnej situácii v Grécku, Turecku a Sýrii na pracovnej schôdzi, po ktorej oznámila uvoľnenie dodatočných prostriedkov na pomoc Sýrčanom. Situáciu na hraniciach EÚ s Tureckom pripísala priamo Erdoganovi, uviedlo internetové vydanie denníka Der Standard.



Vicekancelár Werner Kogler a minister vnútra Karl Nehammer podľa neho vo veľkej miere súhlasili s hodnotením kancelára Kurza, že Erdogan "zorganizoval" presun migrantov k hranici a nasadzuje ich ako "prostriedok nátlaku, hraciu loptu a zbraň" proti EÚ. Členovia vlády však nenašli spoločnú reč, pokiaľ ide o návrh Koglera, aby Rakúsko prijalo ženy a deti z preplnených táborov pre migrantov na gréckych ostrovoch. Tlačová agentúra APA ešte pred utorkovou schôdzou priniesla správu, podľa ktorej Nehammer takýto návrh jednoznačne odmieta.



Rakúska vláda oznámila, že pre Sýrčanov vyčlení tri milióny eur z fondu pre zahraničné katastrofy. K ľuďom v provincii Idlib, kde prebiehajú prudké boje, a inde sa má dostať prostredníctvom Medzinárodného výboru Červeného kríža, doplnil Der Standard.