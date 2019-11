Laureát Nobelovej ceny za literatúru Peter Handke má srbský pas

Viedeň 7. novembra (TASR) - Rakúsky spisovateľ Peter Handke, ktorý sa stal laureátom Nobelovej cenu za literatúru za rok 2019, má srbský pas. O zisteniach investigatívnych novinárov z on-line platformy The Intercept informoval vo štvrtok rakúsky spravodajský portál denníka Österreich (oe24.at).



Srbský pas si mal Handke prevziať 15. júna 1999 na srbskej ambasáde vo Viedni. Vtedajší režim Slobodana Miloševiča si Handkeho vážil za jeho prosrbské vyjadrenia počas 78-dňového bombardovania Juhoslávie lietadlami NATO v tom istom roku.



Denník Österreich sa obrátil so žiadosťou o stanovisko na rakúske ministerstvo vnútra. Rezort v odpovedi uviedol, že každý, kto dobrovoľne prijme cudzie štátne občianstvo, v zásade stráca rakúske občianstvo. Aby sa tak nestalo, musí pred prijatím cudzieho občianstva podať písomnú a čakať na písomnú odpoveď.



Či Handke postupoval tak, aby neprišiel o rakúske občianstvo, sa ešte preveruje. Pravdepodobnosť, že tak urobil, je však podľa oe24.at veľmi malá.



Handke si okrem iného vyslúžil kritiku za to, že v roku 2006 vystúpil s prejavom na pohrebe Slobodana Miloševiča, ktorý zomrel vo väzbe v holandskom Haagu, čakajúc na súdny proces v súvislosti so svojou úlohou počas vojen na Balkáne v 90. rokoch. Handke bol počas krvavého rozpadu bývalej Juhoslávie horlivým obhajcom Srbov.