Rakúska lekárska komora je za opätovné zavedenie rúšok v obchodoch

Viedeň 16. júla (TASR) - Rakúska lekárska komora (ÖÄK) sa vo štvrtok vyslovila za opätovné zavedenie povinnosti nosiť rúška v uzavretých priestoroch, ako napríklad v obchodoch či v supermarketoch. Dôvodom je rastúci počet nových prípadov ľudí nakazených koronavírusom — za uplynulých 24 hodín ich pribudlo opäť viac než 100, píše agentúra APA.



"Dobrovoľnosť (pri nosení rúšok) nefunguje. Ak to nejde na dobrovoľnej báze, musí to byť povinné, a to čo najskôr," povedal na tlačovej konferencii predseda ÖÄK Thomas Szekeres.



Počty nakazených v Rakúsku sú podľa Szekeresa zatiaľ "veľmi dobré". "Stúpajú pomaly, neexplodujú," povedal s tým, že potrebné sa postarať o to, aby to tak aj zostalo.



"Nachádzame sa vo fáze, keď pandémia ochladla, a túto fázu musíme využiť," povedal infektológ a podpredseda ÖÄK Herwig Lindner. Opatrenia v boji proti koronavírusu boli podľa neho prospešné, avšak krivka nových prípadov nákazy opäť stúpa. Poukázal pritom aj na nedostatky krízového riadenia, napríklad to, že v marci a v apríli nebola v Rakúsku zavedená povinnosť nosiť rúška. "To sa už druhýkrát nemôže opakovať," varoval.



Podľa údajov ministerstva vnútra za 24 hodín pribudlo 116 osôb pozitívne testovaných na nový koronavírus. V Rakúsku jej momentálne koronavírusom nakazených 1315 ľudí.