Lockdown pre nezaočkovaných v Rakúsku sa skončí v pondelok

Viedeň 26. januára (TASR) – Lockdown pre obyvateľov nezaočkovaných proti covidu sa v Rakúsku skončí budúci pondelok – deň predtým, ako v krajine nadobudne účinnosť zákon o povinnom očkovaní. Oznámila to v stredu rakúska vláda, informovali agentúry APA a AP.



Obmedzenia pre nezaočkovaných, zavedené vlani v novembri, už experti nepovažujú za potrebné, pretože nehrozí preťaženie nemocničných jednotiek intenzívnej starostlivosti, uviedli rakúsky kancelár Karl Nehammer a minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein.



Vládni predstavitelia pred stredajším rokovaním kabinetu tiež oznámili, že počet nových prípadov nákazy koronavírusom za posledných 24 hodín prekročil hranicu 30.000, čo je nové denné maximum v Rakúsku od začiatku pandémie.



Takéto číslo je v súlade s prognózami, podľa ktorých v krajine najbližší týždeň až dva očakávajú nárast na 35.000 – 40.000 pozitívnych testov za deň. Vrchol "omikronovej" vlny by mala krajina dosiahnuť za asi 14 dní, uviedol podľa APA Mückstein.



Od budúceho utorka 1. februára bude v Rakúsku v platnosti všeobecná očkovacia povinnosť pre dospelých – prvé opatrenie svojho druhu v Európe. Podľa rakúskych predstaviteľov je potrebné vzhľadom na nedostatočnú mieru zaočkovanosti.



Výnimku budú mať tehotné ženy a všetci, ktorí nemôžu dostať vakcínu zo zdravotných dôvodov. Oslobodení od povinnosti zaočkovať sa budú aj tí, ktorí sa z covidu uzdravili, a to do 180 dní po nákaze. Za porušenie očkovacej povinnosti budú v závislosti od príjmu hroziť sankcie do výšky 3600 eur.



V Rakúsku je dosiaľ plne zaočkovaných 75,4 percenta obyvateľov.