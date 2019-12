Ľudovci a Zelení sa dohodli na programe novej rakúskej vlády

Viedeň 29. decembra (TASR) - Vyjednávacie tímy ľudovcov (ÖVP) a Zelených sa na sobotňajších rokovaniach vo Viedni dohodli na programe novej rakúskej vlády. Informoval o tom v nedeľu denník Tiroler Tageszeitung.



Termín zloženia prísahy nového kabinetu ešte nebol stanovený. Už 4. januára sa však v Salzburgu uskutoční zjazd Zelených, na ktorom budú delegáti definitívne hlasovať o vstupe do vlády s ÖVP.



Obe strany sa podľa Tiroler Tageszeitung v hrubých rysoch dohodli na rozdelení rezortov. Zelení budú mať na starosti životné prostredie, infraštruktúru, spravodlivosť, sociálne veci a zdravie, záležitosti žien a šport a kultúru. Ľudovcom pripadli ministerstvá financií, hospodárstva, obrany, vnútra, poľnohospodárstva a školstva. Predmetom koaličných rokovaní, ktoré majú trvať do 1. januára, budú ešte otázky kto získa koľko ministrov a štátnych tajomníkov.



Zatiaľ čo Zelení ešte taja personálne obsadenie jednotlivých funkcií, z prostredia ÖVP prenikli niektoré mená. Novým ministrom vnútra by mal byť Karl Nehammer, šéfka Dolnorakúskeho zväzu poľnohospodárov Klaudia Tannerová by mala byť prvou ženou na čele ministerstva obrany.



Ľudovci a Zelení plánujú oficiálne predstaviť vládny 2. alebo 3. januára. Ak sobotňajší (4.1.) zjazd Zelených schváli vládny program a zoznam ministrov, nový kabinet bude môcť zložiť prísahu do rúk spolkového prezidenta Alexandra Van der Bellena. Spomína sa 7. január, tento termín však ešte nebol potvrdený.



Ako pripomína denník Kurier, Rakúsko bude mať krátko po začiatku nového roka prvýkrát vládu, v ktorej sú Zelení. Zároveň pôjde o ich prvú takúto spoluprácu s konzervatívcami.