Ľudovci jednomyseľne schválili nový vládny program so Zelenými

Viedeň 3. januára (TASR) - Členovia predstavenstva Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) v piatok jednomyseľne schválili nový program koaličnej vlády so Zelenými, ktorý predstavili vo štvrtok. Rovnako odsúhlasili aj personálne obsadenie šéfov jednotlivých ministerstiev. Informovala o tom agentúra APA.



"Vládny program je najlepší z oboch svetov. Obe strany dokázali presadiť hlavné sľuby. Je to dobrý program. Tešíme sa na to, že budeme môcť pracovať pre našu krásnu krajinu," povedal v piatok na tlačovej konferencii po zjazde členov predstavenstva strany ÖVP šéf ľudovcov Sebastian Kurz, ktorý bude v novej vláde opätovne zastávať funkciu kancelára.



Kurz opätovne predstavil nový vládny kabinet. Generálnym tajomníkom ÖVP sa stane Axel Melchior, keďže Karl Nehammer, ktorý tento post zastával doteraz, povedie v novej vláde ministerstvo vnútra.



Kurz už v štvrtkovom rozhovore v spravodajskej relácii ZiB1 rakúskej televízie ORF uviedol, že je nanajvýš optimistický, čo sa týka koaličnej vlády so Zelenými, a vyjadril presvedčenie, že ich vláda vydrží celých päť rokov.



Vládny program, na ktorom sa obe strany dohodli v stredu, musí ešte v sobotu schváliť zjazd Zelených. Vymenovanie vlády prezidentom sa očakáva 7. januára.