Rakúsko: Ľudovci prerušili koaličné rokovania so sociálnymi demokratmi

Viedeň 4. januára (TASR) - Rakúsky kancelár a líder ľudovcov (ÖVP) v sobotu večer prerušil koaličné rokovania so sociálnymi demokratmi (SPÖ). Vyplýva to z písomného oznámenia, ktoré ÖVP doručila agentúre APA. Obe strany sa v sobotu prvýkrát stretli na samostatných koaličných rokovaniach, po tom čo sa z nich v piatok stiahli liberálna strana NEOS. TASR informuje podľa agentúr APA a DPA.



Nehammer zároveň oznámil, že z funkcie kancelára a lídra ÖVP v najbližších dňoch odstúpi.



"Viedli sme dlhé a tvrdé rokovania. Dohoda so sociálnymi demokratmi však nie je možná v kľúčových otázkach. Preto ukončujeme rokovania s SPÖ," uvádza Nehammer v liste. Ľudovci aj sociálni demokrati budú o ďalšom postupe informovať čoskoro.



Agentúra DPA pripomína, že dvojstranné koaličné rozhovory sprevádzali obavy, či sa týmto dvom tradičným rakúskym stranám podarí dosiahnuť dohodu vzhľadom na ich rozdielne predstavy o tom, ako prekonať hospodársku krízu v krajine a reorganizovať štátny rozpočet.



Už v piatok sa z trojstranných koaličných rokovaní stiahla strana NEOS. Šéfka liberálov Beate Meinl-Reisingerová vtedy uviedla, že ostatné strany nemajú vôľu uskutočniť potrebné reformy.



Voľby do rakúskej Národnej rady sa konali ešte 29. septembra a s výrazným náskokom ich vyhrala krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ). Rakúsky prezident však zostavením novej vlády poveril Nehammera, čo zdôvodnil tým, že všetky ostatné parlamentné strany odmietli s krajnou pravicou spolupracovať.