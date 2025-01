Rakúsko: Ľudovci začnú koaličné rokovania so slobodnými

Viedeň 9. januára (TASR) — Rakúska ľudová strana (ÖVP) začne rokovania so Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ) o vytvorení koaličnej vláde. Dohodli sa na tom dnes lídri oboch strán. Prvou témou koaličných rokovaní bude rozpočet, pretože ten vždy predstavuje základ pre zostavenie vlády, uviedla ÖVP v tlačovej správe. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry APA.



"Vstupujeme do (koaličných) rokovaní s FPÖ. Najdôležitejšími piliermi sú pre nás suverenita Rakúska voči zahraničným vplyvom, najmä Rusku, Rakúsko ako spoľahlivý partner v EÚ a naša západná liberálna demokracia," uviedol dočasný predseda ÖVP Christian Stocker.



Vyjednávací tím ľudovcov tvoria okrem neho predseda poslaneckého klubu ÖVP August Wöginger, generálny tajomník Alexander Pröll, predseda Rakúskej hospodárskej komory (WKO) Harald Mahrer, predsedníčka mládežníckej organizácie (JVP) Claudia Plakolmová a šéf Rakúskeho zväzu pôdohospodárov (BB) Georg Strasser.



Vo vyjednávacom tíme slobodných majú byť podľa zatiaľ nepotvrdených informácií okrem predsedu FPÖ Herberta Kickla vedúci jeho kancelárie a dlhoročný dôverník Reinhard Teufel a šéf poslaneckého klubu slobodných Norbert Nemeth.



Oznámenie o začatí koaličných rokovaní prišlo v čase, keď sa na námestí Ballhausplatz v rakúskej metropole Viedeň zišlo niekoľko tisíc ľudí na proteste proti vládnej účasti FPÖ, označovanej za populistickú a krajne pravicovú. Protest pod mottom 'Poplach pre republiku' zvolali mimovládne organizácie ako Volkshilfe, Greenpeace a SOS Mitmensch. Stovky ľudí protestovali aj v Grazi, Innsbrucku a ďalších mestách.



FPÖ vyhrala parlamentné voľby z 29. septembra so ziskom takmer 29 percent hlasov, nasledovaná ÖVP s vyše 26 percentami a sociálnymi demokratmi s vyše 20 percentami. Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen však zostavením novej vlády poveril vtedajšieho predsedu ľudovcov Karla Nehammera, čo zdôvodnil tým, že všetky ostatné parlamentné strany odmietli so slobodnými spolupracovať. Koaličné rozhovory medzi ÖVP, sociálnymi demokratmi (SPÖ) a liberálnou stranou NEOS, ako aj následne medzi ÖVP a SPÖ však koncom minulého týždňa stroskotali.



Poverenie na zostavenie vlády dostal Kickl v pondelok. Na druhý deň s ponukou oslovil ľudovcov.



Ľudovci už so slobodnými vládli v rokoch 2017 – 2019 pod vedením kancelára Sebastiana Kurza (ÖVP). Koalícia sa rozpadla po prepuknutí škandálu Ibizagate.