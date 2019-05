Rakúsko má oficiálne dočasnú menšinovú vládu

Ustanovenie dočasnej vlády bolo potrebné v dôsledku vládnej krízy, ktorú vyvolal škandál okolo bývalého šéfa FPÖ a vicekancelára Heinza-Christiana Stracheho.

Viedeň 22. mája (TASR) - Rakúsko má po rozpade pravicovo-konzervatívnej koalície dočasnú vládu. Prezident Alexander Van der Bellen vymenoval v stredu nových ministrov, ktorí nahradili doterajších rezortných šéfov zo Slobodnej strany Rakúska (FPÖ). Kabinet pod vedením kancelára Sebastiana Kurza z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) by mal krajinu viesť do predčasných volieb v septembri a následných koaličných rozhovorov, informovala agentúra DPA.



Ustanovenie dočasnej vlády bolo potrebné v dôsledku vládnej krízy, ktorú vyvolal škandál okolo bývalého šéfa FPÖ a vicekancelára Heinza-Christiana Stracheho.



Prezident Van der Bellen v stredu najskôr na návrh kancelára Kurza odvolal ministra vnútra Herberta Kickla (FPÖ) a zvyšných ministrov z FPÖ zbavil na základe ich žiadosti úradu. Z doterajšej tyrkysovo-modrej spolkovej koalície sa tak aj oficiálne stala menšinová vláda ÖVP.



Novým ministrom vnútra je bývalý predseda Najvyššieho súdneho dvora Eckart Ratz, novou ministerkou dopravy, inovácií a technológie sa stala Valerie Hacklová, doterajšia šéfka spoločnosti pre riadenie letovej prevádzky Austro Control.



Vedenie rezortu obrany prevzal zástupca náčelníka generálneho štábu Johann Luif. Novým ministrom práce, sociálnych vecí, zdravotníctva a ochrany spotrebiteľov je Walter Pöltner, ktorý v rezorte pôsobil ako riaditeľ jednej zo sekcií.



Novým vicekancelárom sa stal minister financií Hartwig Löger. Vedením ministerstva verejnej služby a športu, z ktorého čela odstúpil Strache, bola poverená ministerka žien, rodiny a mládeže Juliane Bognerová-Straussová.



Noví ministri po vymenovaní zložili do rúk prezidenta prísahu. Prvé zasadnutie Kurzovej vlády bez ministrov z FPÖ bolo na programe ešte v stredu popoludní.