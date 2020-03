Rakúsko má už 437 nakazených novým koronavírusom

Viedeň 13. marca (TASR) - Ľudí s pozitívnymi výsledkami testov na infekciu novým druhom koronavírusu bolo v Rakúsku do piatka už najmenej 437, čo predstavuje ďalší výrazný nárast oproti stavu zo štvrtkového popoludnia, keď bolo známych 361 prípadov. Vyplýva to z údajov zverejnených tlačovou agentúrou APA.



Rakúske ministerstvo zdravotníctva hlásilo v piatok ráno 428 preukázaných prípadov nakazenia od začiatku šírenia nového koronavírusu, z čoho najviac - 132 - pripadalo na spolkovú krajinu Tirolsko.



Neskôr však prišla z Tirolska správa až o 141 nakazených, čím sa bilancia pre celé Rakúsko zvýšila na 437.



Naďalej platí, že ochoreniu spôsobovanému novým koronavírusom podľahol v Rakúsku zatiaľ len jeden človek - muž vo veku 69 rokov, ktorý zomrel v noci na štvrtok vo Viedni.



Testy na prítomnosť nového koronavírusu podstúpilo v Rakúsku do piatkového rána už takmer 6600 osôb. Spolková vláda má v piatok oznámiť ďalšie opatrenia v rámci boja proti šíreniu nákazy.