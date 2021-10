Na JIS v Rakúsku sa zvyšuje počet zaočkovaných hospitalizovaných

Viedeň 2. októbra (TASR) – V Rakúsku sa mierne zvyšuje počet zaočkovaných pacientov hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS). Vyplýva to z interného dokumentu tzv. semaforovej komisie sledujúcej epidemiologickú situáciu v krajine, ktorý má k dispozícii agentúra APA.



V súčasnosti sa na JIS nachádza 17 percent pacientov zaočkovaných dvojdávkovými vakcínami, resp. jednodávkovou vakcínou od firmy Johnson & Johnson. Na bežných oddeleniach leží dokonca 31 percent takýchto pacientov. Tento trend môže naznačovať klesajúcu účinnosť očkovania v určitých skupinách obyvateľstva v priebehu času, uvádza sa v dokumente.



Rakúska Agentúra pre zdravie a bezpečnosť potravín (AGES) v tejto súvislosti uviedla, že kohortová štúdia na túto tému by mala byť čoskoro ukončená. Už teraz však existujú jasné signály, že jednodávkový režim je výrazne menej účinný. Výbor pre očkovanie preto spoločnosti Johnson & Johnson nedávno odporučil, aby čo najskôr začala podávať posilňovacie dávky vakcín od Pfizeru alebo Moderny.



Pokiaľ ide o vekovú štruktúru osôb na jednotkách intenzívnej starostlivosti, z údajov spoločnosti Gesundheit Österreich GmbH vyplýva, že väčšina patrí do vekovej skupiny od 30 do 59 rokov.



Za posledných 24 hodín pribudlo v Rakúsku 1416 prípadov nákazy novým koronavírusom. Tento údaj nezahŕňa prípady z Viedne, kde sa vyskytli technické problémy pri ich spracovaní. Na následky nákazy doteraz zomrelo 11.021 ľudí. V súčasnosti je v nemocničnom ošetrení 840 ľudí, z toho 219 na jednotkách intenzívnej starostlivosti.