G. Karner: Antisemitské postoje dôrazne a veľmi rozhodne odmietam

Viedeň 13. decembra (TASR) - Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner čelí údajným obvineniam z antisemitských výrokov, ktorých sa údajne v minulosti dopustil počas predvolebnej kampane do krajinského snemu v Dolnom Rakúsku. Zástupcovia židovskej študentskej obce, ako aj viaceré významné osobnosti z kultúry, politiky a vedy preto v otvorenom liste, ktorý bol zverejnený v pondelok, vyzývajú na zmenu vo vedení ministerstva.



Samotný minister, ktorý nastúpil do úradu len minulý týždeň, tieto obvinenia odmietol, informuje na svojej webstránke stanica ORF.



Konzervatívny politik Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) podľa správ médií konkurenčným sociálnym demokratom (SPÖ) v roku 2007 vyčítal, že s pomocou medzinárodných poradcov viedli "špinavú predvolebnú kampaň". Ako vtedy napísal magazín Profil, predstavitelia SPÖ podľa slov Karnera "s pánmi z Ameriky a Izraela cielene znečistili klímu".



Zástupcovia židovských vysokoškolských študentov uviedli, že antisemitská dimenzia týchto vyjadrení je "zjavná". Cieľom tejto rétoriky je podľa nich okrem iného snaha posilniť konšpiračnú predstavu o "židovskom sprisahaní".



"Sme presvedčení, že táto osoba je na post ministra vnútra absolútne nevhodná a žiadame vládu, aby našu bezpečnosť vložila do rúk (predstaviteľa) umiernenejšej politiky," apelovali signatári výzvy na nedávno obmenený kabinet kancelára Karla Nehammera.



Do výzvy na výmenu ministra vnútra sa zapojili okrem iných nositeľka Nobelovej ceny za literatúru Elfriede Jelineková, herec a predseda iniciatívy Akcia proti antisemitizmu Cornelius Obonya či spisovateľ Michael Köhlmeier.



Karner v stanovisku pre ORF zdôraznil, že sa dištancuje od akejkoľvek formy extrémizmu vrátane antisemitizmu. "Minister vnútra dal jasne najavo, že jeho vtedajšie výroky, ktoré sa zjavne dajú pochopiť nesprávne, už nezopakuje," uviedla v pondelok Karnerova kancelária. "Antisemitské postoje dôrazne a veľmi rozhodne odmietam," uviedol minister vo vyhlásení.



Karner bol kritizovaný tiež v súvislosti s múzeom niekdajšieho rakúskeho fašistického kancelára Engelberta Dollfußa (1892-1934) v obci Texingtal, kde Karner zastáva funkciu starostu. Podľa slov Karnera má tento pamätný dom budúci rok prejsť obsahovými zmenami.