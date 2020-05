Rakúsko preverí vyjadrenia tureckého veľvyslanca voči kresťanom

Viedeň 28. mája (TASR) - Rakúska ministerka pre integráciu Susanne Raabová nechá preskúmať podujatie súvisiace s moslimským pôstnym mesiacom ramadán, na ktorom sa turecký veľvyslanec vo Viedni údajne dopustil opovržlivých vyjadrení voči kresťanom. Informovala o tom vo štvrtok agentúra APA.



Vo videu, ktoré bolo zaslané denníku Volksblatt, Ozan Ceyhun údajne okrem chvály na adresu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana povedal: "(Kresťania) konajú egoisticky, utiahnu sa do svojich štyroch stien a nerozdávajú dary tak, ako to robíme my."



Diplomat v rozhovore na ministerstve pre integráciu v stredu povedal, že išlo o nedorozumenie a uvedené výroky nepovedal tak, ako boli zaznamenané. Podľa periodika Volksblatt jeho poznámky však takto preložili dve osoby, ktorých materinským jazykom je turečtina.



Veľvyslancovi úrady na ministerstve "jednoznačne vysvetlili, že opovrhovanie rakúskymi hodnotami a tradíciami sa nebude akceptovať". "Po tomto prípade nechám preveriť, či bolo podujatie vládnej kancelárie pre religiózne záležitosti tureckého združenia náboženským alebo politickým zhromaždením, a či došlo k poškodeniu základného pozitívneho postoja voči spoločnosti a štátu. Ďalej je potrebné objasniť, či došlo k porušeniu zákona o islame. Vplyv Turecka na spolky v Rakúsku ako ministerka pre integráciu dôrazne odmietam," vyhlásila Raabová.