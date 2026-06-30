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Sekerou zabil partnera svojej expriateľky, nasledujúci náraz neprežil
Žena po útoku podstúpila urgentnú operáciu.
Autor TASR
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Viedeň 30. júna (TASR) - Polícia v rakúskej spolkovej republike Korutánsko v utorok uviedla, že sa zaoberá prípadom 27-ročného muža podozrivého zo zabitia nového priateľa svojej bývalej partnerky sekerou, vážneho ublíženia na jej zdraví a následnej samovraždy čelným nárazom do nákladného auta. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a televízie ORF.
Muž podľa polície okolo 2.00 h ráno vošiel do bytu svojej bývalej priateľky s pomocou kľúča, ktorý si po rozchode nechal. V byte sa okrem nej nachádzal aj jej nový partner a dve maloleté deti. Ženu zobudili zvuky v byte a keď ich išla skontrolovať, jej bývalý priateľ ju napadol sekerou.
Ťažko zranenej žene sa podarilo utiecť a zavolať políciu. Jej nového priateľa však útočník zabil. Následne zobral kľúče od auta svojej expartnerky a vydal sa smerom ku Klagenfurtu. Pri meste Sankt Veit an der Glan zrejme s úmyslom spáchať samovraždu narazil čelne do nákladného auta. Na mieste zahynul.
Žena po útoku podstúpila urgentnú operáciu. Vzťah medzi útočníkom a deťmi ani to, do akej miery boli svedkami incidentu, zatiaľ známy nie je.
Muž podľa polície okolo 2.00 h ráno vošiel do bytu svojej bývalej priateľky s pomocou kľúča, ktorý si po rozchode nechal. V byte sa okrem nej nachádzal aj jej nový partner a dve maloleté deti. Ženu zobudili zvuky v byte a keď ich išla skontrolovať, jej bývalý priateľ ju napadol sekerou.
Ťažko zranenej žene sa podarilo utiecť a zavolať políciu. Jej nového priateľa však útočník zabil. Následne zobral kľúče od auta svojej expartnerky a vydal sa smerom ku Klagenfurtu. Pri meste Sankt Veit an der Glan zrejme s úmyslom spáchať samovraždu narazil čelne do nákladného auta. Na mieste zahynul.
Žena po útoku podstúpila urgentnú operáciu. Vzťah medzi útočníkom a deťmi ani to, do akej miery boli svedkami incidentu, zatiaľ známy nie je.