Na Grossglockneri uviazli Česi, nie Slováci, záchrane bráni počasie

Innsbruck 5. februára (TASR) - Dvaja horolezci, ktorí v nedeľu večer uviazli na vrchu Grossglockner v rakúskych Alpách, sú z Českej republiky a nie zo Slovenska, ako pôvodne informovala polícia. Do bezpečia sa ich však nepodarilo dostať ani v pondelok, možné to bude pravdepodobne až v utorok, uviedla agentúra APA.



Horolezci vo veku 25 a 39 rokov v nedeľu v núdzovom telefonáte uviedli, že pri páde skaly v severnej stene Grossglockneru utrpeli zranenia. Podarilo sa im však uchýliť do bivaku zriadenom v nadmorskej výške 3205 metrov.



Záchranársky vrtuľník nemohol v pondelok dopoludnia vzlietnuť pre silný vietor. Z rovnakej príčiny zlyhal aj popoludňajší pokus. Peší výstup záchranárov by trval niekoľko hodín, preto sa obe strany dohodli, že táto možnosť sa nevyužije.



Obaja horolezci uviedli, že majú dostatok potravín a v núdzovom bivaku môžu zotrvať ešte dlhšie. Ani ich zranenia nie sú vážne.



Bivak, v ktorom sa Česi nachádzajú, nahradil v roku 2020 staršiu konštrukciu. Bežne ponúka miesto pre 15 osôb, no v núdzi sa ich tam zmestí aj viac.