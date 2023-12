Prieskum: Nálada v rakúskej spoločnosti sa opäť zlepšuje

Linec 28. decembra (TASR) - Obyvatelia Rakúska očakávajú príchod roka 2024 vo väčšej miere s pozitívnymi očakávaniami v porovnaní s uplynulými troma rokmi. Vyplýva to z pravidelného prieskumu verejnej mienky Inštitútu pre trhovú a sociálnu analýzu (IMAS), informuje TASR podľa spravodajskej agentúry APA.



Nový rok očakáva s dôverou 35 percent opýtaných, 32 percent skepticky a 28 percent so znepokojením, päť percent sa nevyjadrilo. Takýto prieskum zverejňuje na prelome rokov IMAS od roku 1972.



Pozitívne očakávania sa oproti minulému roku zvýšili o deväť percentuálnych bodov, pričom v každej z posledných troch správ očakávalo Nový rok s dobrou náladou menej ako 30 percent. Optimistickejšiu budúcnosť očakávajú ľudia s vyšším vzdelaním a mladší ľudia. Rakúšania a Rakúšanky sa najviac obávajú inflácie, neistoty a vojny, pričom obavy z inflácie majú klesajúci trend.



Aj napriek miernemu zlepšeniu zostáva pozitívna nálada dlhodobo na podpriemernej úrovni, pričom od roku 1972 do roku 2023 bola jej priemerná hodnota 44 percent.



Novoročné predsavzatia si dáva 35 percent rakúskej populácie, najmä ženy, mladšie ročníky, absolventi strednej či vysokej školy a obyvatelia miest. Najčastejšími predsavzatiami sú viac pohybu a športových aktivít, schudnúť, zdravší jedálniček a viac času pre rodinu a priateľov.



IMAS so sídlom v Linci uskutočnil prieskum na reprezentatívnej vzorke 1009 Rakúšanov starších ako 16 rokov.