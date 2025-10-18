< sekcia Zahraničie
Rakúsko napokon podporí 19. balík európskych sankcií proti Rusku
Rakúsko balík najskôr nepodporilo, pretože žiadalo o rozmrazenie aktív ruskej spoločnosti Rasperia Trading, aby mohla zaplatiť odškodné vo výške 2,1 miliardy eur.
Autor TASR
Viedeň/Brusel 18. októbra (TASR) - Rakúske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu oznámilo, že na nadchádzajúcom summite napokon podporí najnovší 19. balík európskych sankcií proti Rusku. Podľa informácií portálu Euronews Rakúsko spoločne so Slovenskom v stredu na úrovni stálych predstaviteľov členských štátov balík zablokovali, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Ministri zahraničných vecí štátov Európskej únie (EÚ) sa v pondelok stretnú v Luxemburgu, aby sfinalizovali podobu 19. balíka sankcií proti Rusku. Ten sa zameriava na ruský skvapalnený zemný plyn (LNG), ropnú infraštruktúru, takzvanú tieňovú flotilu tankerov a kryptomenové platformy, ako aj na pohyb ruských diplomatov v rámci EÚ. Návrh na schválenie potrebuje jednohlasnú podporu všetkých 27 členských štátov.
„Rakúsko podporuje pokračujúci tlak na Rusko a v pondelok schváli 19. balík sankcií,“ napísalo vo vyhlásení v sobotu rakúske ministerstvo zahraničných vecí.
Podľa informácií portálu Euronews a agentúry Reuters Rakúsko balík najskôr nepodporilo, pretože žiadalo o rozmrazenie aktív ruskej spoločnosti Rasperia Trading, aby mohla zaplatiť odškodné vo výške 2,1 miliardy eur rakúskej banke Raiffeisen Bank International (RBI) po prehratom súdnom procese v Moskve zo začiatku tohto roka.
Proti 19. sankčnému balíku sa na úrovni stálych predstaviteľov postavilo aj Slovensko. Euronews dáva stredajší postoj SR do súvisu s telefonátom premiéra Roberta Fica s predsedom Európskej rady (ER) Antóniom Costom, o ktorom šéf slovenskej vlády informoval v stredu popoludní.
„Opakovane som Antóniovi Costovi pripomenul, že nemám záujem zaoberať sa sankčnými balíkmi proti Rusku, kým nebudem vidieť v záveroch summitu ER politické pokyny pre Európsku komisiu, ako sa vysporiadať s krízou automobilového priemyslu a vysokými cenami energií, kvôli ktorým sa európska ekonomika stáva absolútne nekonkurencieschopná,“ spresnil premiér.
„Odmietam, aby sme takéto vážne témy ‚vybavili‘ v záveroch ER všeobecnými frázami, kým pomoci Ukrajine a podpore vojny venovali detailné rozhodnutia a postoje. Oznámil som Antóniovi Costovi, že vo veci automobilového priemyslu a cien energií predložíme za vládu SR podstatne konkrétnejšie návrhy, ako sú tie, ktoré dnes môžeme vidieť v návrhu záverov,“ dodal Fico.
Podľa agentúry Reuters odvolávajúcej sa na štyroch európskych diplomatov Európska komisia v pondelok zverejní list, ktorý by mal prispieť k riešeniu výhrad Slovenskej republiky.
