Rakúsko nariadilo Facebooku odstrániť hanlivé príspevky o expolitičke

Viedeň 3. februára (TASR) - Súd v rakúskej metropole Viedeň nariadil spoločnosti Facebook odstrániť zo svojich stránok urážlivé príspevky adresované bývalej poslankyni za stranu Zelených Evy Glawischnigovej-Piesczekovej a zaplatiť odškodné vo výške 4000 eur. Uviedol to v stredu hovorca súdu Jürgen Exner po tom, čo Facebook zverejnil verdikt na svojej internetovej stránke, informuje agentúra AFP.



Niekdajšia šéfka Zelených Glawischnigová-Piesczeková žiadala o odstránenie urážlivých príspevkov, ktoré mohli vidieť užívatelia na celom svete, ešte v roku 2016. Sťažovala sa tiež na urážlivé príspevky z anonymného účtu, ktoré podľa Zelených Facebook odmietol vymazať.



Viedenský súd v kauze rozhodol už vlani v decembri s tým, že okrem zaplatenia odškodného musí Facebook informovať svojich používateľov zverejnením viditeľného oznamu v hornej časti svojej domovskej webstránky po dobu šiestich mesiacov. Ďalej musí žalobkyňu informovať o identite ženy, ktorá si falošný účet založila s tým, že tieto informácie môže zdieľať i verejne a má právo ju zažalovať.



Facebook musí takisto okamžite prestať so zverejňovaním fotografií sťažovateľky so sprievodným textom, ak je urážlivý.



Denník Der Standard píše, že Facebook zverejnil znenie rozsudku na svojej stránke až v stredu, deň pred uplynutím odvolacej lehoty. Pôvodne nebol totiž s decembrovým rozhodnutím súdu uzrozumený a plánoval podať odvolanie.



Po tom, čo rakúsky najvyšší súd tento prípad postúpil na Európsky súdny dvor (ECJ), ten v roku 2019 rozhodol, že súdy jednotlivých členských krajín EÚ môžu spoločnosti Facebook nariadiť, aby zo svojich stránok na celom svete odstránila hanlivý obsah. Proti verdiktom najvyššej súdnej inštancie v EÚ sa nedá odvolať a jej rozhodnutia sú následne aplikovateľné vo všetkých členských krajinách Únie.



Právna zástupkyňa Glawischnigovej-Piesczekovej Maria Windhagerová v reakcii na verdikt súdu privítala "pokrok" v oblasti nenávistných prejavov, "pretože platforma (Facebook) dosiaľ vždy odmietala takýto obsah odstrániť".