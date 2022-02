Rakúsko nebude pri povinnom očkovaní uznávať ruskú vakcínu Sputnik

Viedeň 6. februára (TASR) - V Rakúsku, kde v sobotu začalo platiť povinné očkovanie proti koronavírusu, nebudú uznávať vakcináciu ruskou očkovacou látkou Sputnik. Výnimky sa budú okrem tehotných žien či ľudí po prekonaní ochorenia COVID-19 vzťahovať i na pacientov trpiacich rakovinou, osoby po transplantácii orgánov, ako aj na ľudí, ktorých zdravie by podanie vakcíny mohlo ohroziť. Vyplýva to z nedeľňajšieho nariadenie ministerstva zdravotníctva, ktoré má k dispozícii agentúra APA.



Povinné očkovanie proti covidu sa týka všetkých osôb starších ako 18 rokov s pobytom v Rakúsku, pričom okrem vakcín schválených Európskou komisiou uznávajú i dve čínske a tri indické očkovacie látky.



Osoby, ktoré covid prekonali, sa musia dať prvou dávkou zaočkovať do 180 dní od pozitívneho testu. Následne je nutné po 190 dňoch absolvovať i druhú dávku.



Ľudia, ktorí sa dali zaočkovať len prvou dávkou, od ktorej uplynul už viac ako rok, musia začať nový očkovací cyklus.



Výnimky sa týkajú napríklad alergikov s precitlivenosťou na niektoré látky, ktoré vakcíny obsahujú, či osoby, u ktorých hrozí riziko vypuknutia zápalových či autoimunitných ochorení. Povinná vakcinácia neplatí ani pre ľudí, u ktorých nie je možné očakávať dostatočnú imunitnú odozvu - ide napríklad o ľudí s transplantovanou kostnou dreňou, kmeňovými bunkami či orgánmi. Do tejto kategórie spadajú i ľudia sa rakovinovým ochorením, ktorí za posledných šesť mesiacov absolvovali chemoterapiu či rádioterapiu.



Príslušné nariadenie rezortu zdravotníctva musí ešte schváliť hlavný výbor Národnej rady - tá zasadá v pondelok.



Nové opatrenie schválila dolná komora rakúskeho parlamentu (Národná rada) 20. januára a vo štvrtok ho podporila aj horná komora - Spolková rada. Zákon v piatok podpísal prezident Alexander Van der Bellen.



Kontroly začne polícia vykonávať v polovici marca, pričom výška pokuty sa pohybuje od 600 do 3600 eur. Ak sa prichytená osoba nechá zaočkovať do dvoch týždňov, finančné sankcie budú zrušené.